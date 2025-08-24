Ex-GNTM-Juror überrascht mit radikaler Veränderung – „Fühlte mich nicht gut“

Thomas Rath sorgt für Staunen: Der Designer, der vielen noch als Juror bei GNTM an der Seite von Heidi Klum bekannt ist, zeigt sich mit einem völlig neuen Look. Auf seiner Finca auf Mallorca sprach er nun über die Gründe für seine radikale Veränderung – und enthüllte Details, die überraschen.

Während Rath bei GNTM noch für extravagante Outfits, Sprüche und seine direkte Art gefeiert wurde, präsentiert er sich heute von einer ganz anderen Seite. Der 60-Jährige verrät, warum er sich gesundheitlich neu aufstellen musste und welche Geheimnisse hinter seiner optischen wie inneren Verwandlung stecken.

GNTM-Star Thomas Rath: „Der Arzt hat mir eine Longevity-Therapie verordnet“

„Ende letzten Jahres fühlte ich mich oft nicht gut. Ich konnte schlecht schlafen, lag ab vier Uhr wach und war morgens wie gerädert“, erinnert sich Rath. Für viele, die ihn noch als energiegeladenen GNTM-Juror kennen, ist das kaum vorstellbar. „Der Arzt hat mir eine Longevity-Therapie verordnet, weil ich mich nicht gut fühlte.“ Das berichtet auch die „Bunte„.

+++ Ganz nackt! „GNTM“-Star Stefanie Giesinger flasht ihre Fans – „Hammer“ +++

Die Therapie umfasste Infusionen, Sauerstoffbehandlungen und schließlich eine Ayurveda-Kur auf Mauritius. „Ich fühlte mich noch nie so leicht und innerlich rein in meinem Leben wie nach diesen zwei Wochen“, schwärmt Rath. Für den Designer war das der Wendepunkt – ähnlich wie für so manche GNTM-Kandidatin, die sich während der Show komplett neu erfindet.

Radikale Umstellung – ein völlig neuer Lebensstil

Rath stellt seitdem alles um: „Ich verzichte komplett auf Alkohol und Zucker, ernähre mich nach der 16:8-Methode und habe dadurch zehn Kilo abgenommen.“ Den schnellen Weg über Spritzen lehnt er ab: „So wollte ich nicht aussehen.“ Seine Disziplin erinnert fast an die strengen Wochenpläne bei GNTM – nur dass Rath sie für sich selbst entwickelt hat.

Auch optisch setzt er auf neue Methoden. Statt Haarimplantaten trägt er ein Haarsystem: „Die Haare sind fest mit der Kopfhaut verbunden, ich kann damit duschen, schwimmen, in die Sauna und zum Sport gehen.“ Außerdem lässt er sich mit Baby-Botox und Hyaluron behandeln. Wer ihn noch aus GNTM kennt, erkennt ihn zwar wieder – sieht aber auch deutlich, wie sehr er sich verändert hat.

Für den Ex-GNTM-Juror geht es aber nicht nur um Äußerlichkeiten. „Man verändert sich doch im Laufe seines Lebens. Gerade als kreativer Mensch darf man nicht stehen bleiben.“ Mit Fasten, Bewegung und bewusster Ernährung will er lange gesund bleiben: „Auf diese Weise will ich mindestens 90 Jahre alt werden. Vor der 60 habe ich jedenfalls keine Angst.“

Privat ist Rath angekommen: „Sandro ist der wichtigste Mensch für mich. Unser gemeinsames Leben macht mich jeden Tag glücklich.“ Während er bei GNTM noch die Transformation junger Models bewertete, lebt er heute selbst eine beeindruckende Verwandlung. Mit 60 Jahren beweist Thomas Rath, dass Neuanfänge in jedem Alter möglich sind.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.