GNTM-Star gesteht Drogensucht mit Chrystal Meth: „Wünsche ich keinem"

2012 war mein erster öffentlicher Auftritt im Fernsehen. Ich nahm damals bei Germanys Next Topmodel teil, weil mein Freund, der heute mein Mann ist, mich dazu überredet hat. Ich war jung, selbstbewusst und wollte mit Absicht polarisieren und provozieren. Ich wollte einfach um jeden Preis auffallen, da dies in der Medienbranche gefühlt das wichtigste ist. Und das ist mir auch gut gelungen, ich habe danach noch an vielen weiteren Sendungen teilnehmen dürfen. Ich bin weiterhin meine Schiene gefahren und habe bewusst polarisiert. Und ja dann wurde ich Mama und alles veränderte sich, zum Glück. Mittlerweile nehme ich weiter ab und zu an Fernsehformaten teil, aber eher weil ich die Mutter mit der alternativen Kindererziehung bin. Die Mutter, die provoziert. Aber seitdem ich Mama bin und mich öffentlich zu Themen wie dem Langzeitstillen und Familienbett positioniere, ist das letzte was ich will damit zu provozieren, auch wenn ich dies früher gerne und bewusst gemacht habe. Aber als Mama spiele ich keine lustige Rolle mehr, wo ich Kritik an der Rolle lächelnd abprallen lassen kann. Nein, als Mama zeige ich mich und meinen echten Umgang mit den Kindern. Und nie bekommt man so viel Kritik für das was man tut und ist gleichzeitig so unsicher und verletzlich, wie in der emotionalen Rolle als Eltern. Inzwischen wäre meine letzte Absicht zu provozieren. Ich möchte einfach nur darauf aufmerksam machen, dass man mit seinem Kind anders umgehen kann, als du es selbst erlebt hast, anderen Müttern zeigen, dass sie mit ihrer "komischen" oder alternativen Einstellung nicht alleine sind und ich möchte mehr Mamis ermutigen auf sich zu hören und nicht auf die ständig ungefragte Kritik aus dem Umfeld. Und ich bin so dankbar, dass ich im Fernsehen die Chance bekomme diese wichtigen Themen zu thematisieren. #gntm #mama #tvauftritt #elternrollen #stopmomshaming #attachmentparenting #erziehungsthema