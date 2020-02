GNTM-Schock nach Umstyling: „Ich hätte den Friseur umgebracht“

Wenn das traditionelle Umstyling bei GNTM stattfindet, sind Tränen bei den Kandidatinnen vorprogrammiert. Zu groß ist bei vielen jungen Frauen der Schock über ihre plötzliche optische Veränderung. Haare werden radikal abgeschnitten oder neu gefärbt – das gesamte Erscheinungsbild der angehenden Models wird oftmals total umgekrempelt.

Für Kandidatin Anastasia (20) verlief das Umstyling bei GNTM wie ein absoluter Alptraum. Und auch ihr Vater fand beim späteren Videochat deutliche Worte.

GNTM: Anastasias Alptraum beim Umstyling

Anastasia hatte für sich selbst schon klare Grenzen für das Umstyling gesetzt. Die junge Berlinerin liebt ihre langen Haare, will sich auf keinen Fall von ihnen trennen. Und auch einen Pony will sie um jeden Preis vermeiden. Doch ihre schlimmsten Befürchtungen sollten sich bewahrheiten.

Nur ein paar Mal schnappt die Schere zu – und Anastasias Alptraum ist perfekt! Sie schlägt die Hände vors Gesicht, kann die Tränen nicht mehr zurückhalten. „Kriege ich überhaupt Jobs, wenn ich so kurze Haare habe?“, fragte sie die anderen Kandidatinnen verzweifelt.

Schnipp-schnapp, Haare ab – doch das ist noch nicht alles

Doch die 20-Jährige hat es noch nicht vollständig überstanden. Als sich Heidi mit der Friseuse bespricht, vermutet Anastasia das Schlimmste. „Jetzt kriege ich auch noch einen Pony“, stammelt sie weinend. Genau die beiden Hairstyles, die sie um jeden Preis vermeiden wollte. Heidi Klum nimmts locker und meint schelmisch: „Ich weiß, du wolltest keinen Pony... Upsi!“

Nastja vor dem Umstyling: "Am meisten Angst habe ich vor einem Pony."

Nastja nach dem Unstyling: #GNTM pic.twitter.com/hrLTznzXYk — **Tschu Li** (@Tschu_Li) February 27, 2020

Nach Anastasias seelischem Martyirium darf sich die 20-Jährige erstmals nach ihrem Umstyling im Spiegel betrachten – und der jungen Frau fällt ein Stein vom Herzen. „Oh mein Gott, das ist so ungewohnt“, bringt sie nur noch heraus, während sie sich durch die Haare fährt. Dabei muss sie aber auch zugeben: „Sieht cool aus.“

Anastasias Vater: „Ich hätte den Friseur umgebracht“

Doch ein weiterer schwerer Moment steht der jungen Frau noch bevor: Der Videochat mit ihrem Vater, dem sie ihren neuen Look präsentieren will. Als er die neue Kurzhaar-Frisur seiner Tochter erblickt, traut er seinen Augen nicht. „Das ganze Leben hast du deine Haare wachsen lassen...“, beginnt er – und setzt dann nach: „Ich glaube, an deiner Stelle hätte ich den Friseur umgebracht.“

Glücklicherweise war das aber nur eine scherzhafte Übertreibung von Anastasias Vater, der seine Tochter direkt darauf für ihr mutiges Umstyling lobt. „Du siehst super aus“, betont er immer wieder. Und auch Anastasia freundet sich mit ihrem neuen Look immer mehr an, überzeugt am nächsten Tag sogar mit einem starken Photoshooting. (at)