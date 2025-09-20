„Es tut weh“: GNTM-Star fällt auf Liebesbetrüger rein

Es klang nach einem Märchen. GNTM-Star Sara Kulka (35) präsentierte im Frühjahr stolz den neuen Mann an ihrer Seite. „Er hat mein Herz erobert“, schwärmte sie damals noch gegenüber „Bild“. Doch nun der bittere Absturz. Ihr Herz wurde gebrochen, und das von einem Mann, der sich als kompletter Hochstapler entpuppte.

Chris (40) hatte sie über die Dating-App „Hinge“ kennengelernt. Er gab sich als Partner fürs Leben aus, doch alles war gelogen. Sara erklärt auf Instagram: „Der Mann, der in mein Leben trat, hatte nichts. Keine Wohnung, keinen Job, keine Wahrheit. Sogar bei den grundlegendsten Dingen wie der Anzahl seiner Kinder hat er mich belogen.“

GNTM-Star Sara Kulka: Liebestraum entpuppt sich als Alptraum

Fast ein Jahr lang glaubte die Mutter von zwei Töchtern aus Leipzig, die große Liebe gefunden zu haben. Doch ihre Beziehung war eine einzige Täuschung. „Ich wurde von vorne bis hinten benutzt“, so die 35-Jährige erschüttert.

Dabei zeigte sich Chris sogar an ihrer Seite im Rampenlicht. Er begleitete sie zu Drehs und stand mit ihr vor der Kamera. Im SAT.1-„Frühstücksfernsehen“ erklärte er noch schüchtern: „Ich möchte nicht in die Öffentlichkeit.“ Heute wirkt das wie ein billiger Trick, um seine Lügen besser zu verstecken.

Gegenüber „Bild“ stellt Sara klar: „Der Name hat gestimmt, das Alter auch. Alles andere nicht. Erfahren habe ich das durch mehrere Umwege. Erst durch eine Person, dann kamen weitere auf mich zu. Darunter sind auch Frauen betroffen, die auch mit Scham behaftet sind.“

Warum Chris sie so schamlos täuschte, ist unklar. Sara sagt: „Auf der einen Seite will ich alles wissen, um besser damit abschließen zu können. Aber es ist schwer und tut weh …“

Die schlimme Erfahrung will sie nun mit professioneller Hilfe verarbeiten.