„GNTM“-Star mit den Nerven am Ende – „Ein Gefühl von Versagen“

Im Jahr 2021 stand sie im Finale der Prosieben-Show „GNTM“, heute ist Romina Palm als erfolgreiche Influencerin tätig. 1,1 Millionen Menschen folgen ihrem Instagram-Profil, auf dem sie Einblicke in ihr Privatleben teilt.

Vor wenigen Monaten ist Romina zum ersten Mal Mutter geworden, die kleine Hazel ist ihr ganzes Glück. Vater der Kleinen ist der bekannte Fitness-Influencer Christian Wolf, der sich im Laufe seiner Karriere nicht nur Freunde machte. Auf ihrem Social-Media-Profil teilt die 26-Jährige jetzt eine beunruhigende Instagram-Story mit ihren Fans.

„GNTM“-Star macht trauriges Geständnis

Eigentlich müsste Romina Palm momentan auf Wolke sieben schweben. Die kleine Hazel wächst und gedeiht und gemeinsam mit ihrem Partner ist die Influencerin gerade in ein traumhafte schönes Haus auf Zypern gezogen. Doch so richtig zur Ruhe kommt der „GNTM“-Star in diesen Tagen nicht.

Bereits kurz nach der Geburt legte sich Komiker Oliver Pocher mit Christian Wolf an, da dieser angeblich Produkte seiner „More“-Reihe mit Nahrungsergänzungsmitteln auf die Krankenhausfotos seiner Romina mogelte. Es folgte ein unschöner Online-Schlagabtausch der beiden Männer. Vor wenigen Tagen berichtete der Fitness-Influencer dann von einer „Hass-Kampagne“, die online gegen seine Romina vonstatten geht.

Die Folgen dieser Hass-Welle seien ihm zufolge „mehrere mental breakdowns und ein Autounfall“ gewesen. Jetzt meldet sich Romina Palm selbst zu Wort. In ihrer Instagram-Story zeigt sie ihre Milchpumpe und schreibt: „Ich hatte die Befürchtung, da Hazel sehr unzufrieden wirkte und anscheinend lag ich richtig. Ich hatte noch nie das Problem, sondern habe eigentlich immer zu viel Milch.“

Weiter erzählt die „GNTM“-Teilnehmerin: „Ich habe in letzte Zeit viel mit mentalen ups and downs zu kämpfen und denke, dass der Stress sich nun auf meine Milchproduktion auswirkt. Hab gerade ein Gefühl von Versagen.“ Um ihren Emotionen Ausdruck zu verleihen, ergänzt Romina ein tieftrauriges Emoji.

Die Fans des „GNTM“-Stars haben sofort Mitleid mit der frischgebackenen Mama. Etliche Nachrichten von ihrer Community erreichten Romina in den Stunden, nachdem sie die verzweifelte Instagram-Story hochgeladen hat. Dank der Unterstützung ihrer Fans konnte die Influencerin schnell wieder Kraft tanken und voll und ganz für ihre kleine Hazel da sein.