GNTM-Star Rebecca Mir überrascht Fans in sexy Dessous – „Da startet man ahnungslos Instagram“

Oh, là, là! Bei diesem Anblick werden die Follower von GNTM-Bekanntheit Rebecca Mir sofort hellwach. Nichtsahnend scrollen sie durch ihre Instagram-Timeline, als plötzlich ein äußerst freizügiges Video von der TV-Moderatorin auftaucht.

Bei solch heißen Aufnahmen muss sich auch Ehemann Massimo Sinató einschalten. Der sexy Clip der einstigen GNTM-Finalistin wirft bei dem ein oder anderen Fan nämlich sogar recht pikante Fragen auf.

GNTM-Star Rebecca Mir posiert im Vamp-Look

Als Topmodel hat man Rebecca Mir selbstverständlich schon in zahlreichen Bikinis und Unterwäsche-Sets gesehen, dennoch ist die 30-Jährige niemand, der ständig reizvolle Fotos von sich in den sozialen Netzwerken teilt, um Aufmerksamkeit zu erregen und Likes zu generieren.

Umso überraschter sind Rebeccas Fans – und selbst ihr eigener Ehemann -, als sich die Brünette nun halbnackt vor der Kamera räkelt. Für ihre Instagram-Community legt die gebürtige Aachenerin einen heißen Catwalk in schwarzen Spitzen-Dessous hin.

Rebecca trägt einen aufwendig gestalteten Bügel-BH, einen hochsitzenden Slip mit Spitzen-Details und eine Strumpfhose, die im Strapsen-Look designt ist. Dazu kombiniert die Laufstegschönheit ein Paar Heels und einen beinah durchsichtigen Morgenmantel, der bei ihren selbstbewussten Schritten in Richtung Kamera dramatisch mitschwingt. Ganz schön heiß!

Das empfindet augenscheinlich auch Massimo Sinató so. In der Kommentarspalte unter Rebeccas Video hinterlässt er zahlreiche Flammen-Emojis. Doch nicht nur von ihren Liebsten erhält sie Lob und Anerkennung. Knapp 18.000 Nutzer schenken dem Clip ein „Gefällt mir“.

Fans machen bei Dessous-Look von GNTM-Star große Augen: „Hast du was drunter?“

Dass Rebecca Mir seit April 2021 Mutter eines kleinen Jungen ist, merkt ihr bei diesem aufreizenden Auftritt niemand an. Die Figur des Models ist längst wieder in Topform und auch die schlaflosen Nächte, die ein Baby mit sich bringt, sind buchstäblich weggeschminkt.

„Da startet man ahnungslos Instagram und verbrennt sich fast die Finger“, staunt ein Fan. Eine Frau schwärmt unterdessen: „Massimo ist einfach nur zu beneiden. So heiß, so hübsch, so elegant und einfach nur wow!“ Die Naturschönheit wird mit unzähligen Komplimenten zu ihrem Aussehen überschüttet, doch der ein oder andere Follower bleibt mit seinem Blick bei Rebeccas Unterleib kleben.

Grund dafür ist ihre außergewöhnliche Strumpfhose. „Hast du da was drunter oder ist das die Strumpfhose mit Höschenmuster?“, will eine Frau von der ProSieben-Moderatorin wissen. Eine Antwort von Rebecca Mir bekommt sie allerdings nicht.