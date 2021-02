GNTM: Soulin löst Zickenkrieg aus – und das beim allerersten Fotoshooting

GNTM-Kandidatin Soulin (m.) sorgt bereits in der zweiten Folge für Ärger unter den Models.

In der zweiten Folge der neuen GNTM-Staffel geht es spektakulär weiter. Die Kandidatinnen, die gerade die erste Runde überstanden haben, treffen schon jetzt auf Starfotograf und GNTM-Ikone Rankin.

Doch die Freude über das allererste Fotoshooting wird von einem Zickenkrieg überschattet.

GNTM-Kandidatin Soulin fährt die Ellenbogen aus

Wem es in der ersten Folge der ProSieben-Castingshow zu harmonisch war, muss nicht länger warten: Ausgerechnet Publikumsliebling Soulin, die mit ihrer Flucht aus dem Syrien-Krieg auf sich aufmerksam machte, soll in der zweiten Woche am GNTM-Set für Drama sorgen.

Soulin setzt sich durch – und bringt damit alle anderen Kandidatinnen gegen sich auf. Foto: ProSieben/Richard Hübner

Dabei hätten die Kandidatinnen allen Grund zur Freude. Gemeinsam mit Heidi Klum dürfen sie die Werbekampagne der neuen GNTM-Staffel shooten. Und niemand Geringeres als Rankin steht dabei hinter der Kamera.

----------------------------------------

Das ist „Germany's next Topmodel“ (GNTM):

„Germany's next Topmodel“ ist eine Castingshow im Reality-TV-Format

Seit 2006 wird die Sendung bei ProSieben ausgestrahlt

Heidi Klum moderiert die Show und ist Chefin der GNTM-Jury

Das Konzept der Sendung basiert auf de amerikanischen Vorgänger „America's Next Top Model“

Ziel der Castingshow ist es, Deutschlands „nächstes Topmodel“ zu finden: Die Kandidatinnen erwarten unterschiedliche Challenges, in denen sie ihr Können unter Beweis stellen müssen

----------------------------------------

Die 20-jährige Soulin erkennt die Chance sofort und will zeigen, was sie drauf hat. Ob sie andere damit verletzen könnte, ist der Hamburgerin egal – schließlich kann nur eine von ihnen „Germany's next Topmodel“ werden.

GNTM: Zoff beim ersten Shooting – „Soulin hat diese Ellenbogen-Mentalität“

„Leider übertreiben es manche Mädchen mit der Power und fahren ihre Krallen schon raus“, so GNTM-Chefin Heidi Klum. Der Vorschau zufolge soll Soulin sich beim Gruppen-Fotoshooting in den Vordergrund gespielt haben.

„Es ist natürlich schwierig, weil manche einfach hinten standen und dann nicht so gut gesehen wurden. Soulin hat diese Ellenbogen-Mentalität“, berichteten andere Kandidatinnen vom allerersten Shooting der diesjährigen Staffel.

Die 21-jährige Liliana bricht sogar in Tränen aus. Foto: ProSieben/Richard Hübner

Der Streit zwischen den Mädels muss ziemlich ausarten, denn nach einer Auseinandersetzung mit Soulin fängt Liliana an zu weinen. Und auch die Abiturientin aus Hamburg verdrückt ein paar Tränen.

----------------------------------------

Puh, das klingt vielversprechend. „Wer seine Energie für sinnlosen Streit verschwendet, hat oft keine Puste mehr für den Wettbewerb“, lautet Heidis Urteil zu dem Zickenkrieg.

Wird das Gezanke Soulin oder einer ihrer Konkurrentinnen etwa zum Verhängnis? Wir werden es am Donnerstag, den 11. Februar, erfahren.

„Germany's next Topmodel“ läuft jeden Donnerstag um 20.15 Uhr bei ProSieben.