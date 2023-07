GNTM: ProSieben krempelt Sendung auf links – plötzlich alles anders

Ihr Wort ist GNTM-Gesetz – und so verkündet Topmodel Heidi Klum kurz nach dem diesjährigen Sieg von Kandidatin Vivien eine große Änderung bei dem ProSieben-Dauerbrenner gleich mal selbst.

Auf Instagram ließ die GNTM-Chefin am Mittwoch (12. Juli) eine regelrechte Bombe platzen und erfüllt wohl so einigen Menschen einen großen Wunsch für die neue Staffel.

GNTM: Heidi Klum castet schon für die neue Staffel

In dem Instagram-Reel nimmt Heidi Klum ihre Follower mit auf einen Flug, zeigt erst den Ausblick von ihrem Fensterplatz und schreibt dazu: „Neulich über den Wolken…hatte ich so eine Idee…“

Kurz darauf sieht man die 50-Jährige in die Selfie-Kamera grinsen, spricht kurz darauf einen Flugbegleiter an. „Kann ich Sie kurz was fragen?“, wendet sich die GNTM-Moderatorin an den braunhaarigen Mann. „Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal gesehen haben, dass ich eine Sendung mache, die heißt ‚Germanys Next Topmodel’…Ich mache dieses Jahr zum allerersten Mal…“ – „Männer?“, unterbricht der Steward. „Ja. Und ich würde Sie gerne casten. Hätten Sie Lust?“, kommt die Bergisch Gladbacherin direkt zur Sache. Und ihr Gegenüber zögert ebenfalls nicht lange: „Warum nicht? Super.“

GNTM: 19. Staffel „für alle“

Mit einem Handschlag besiegeln die beiden den Deal, Heidi Klum und der Mann strahlen in die Kamera. „Mein erstes männliches Model“, verkündet die Jurorin stolz. Und auch der erste Kandidat für die 19. Staffel zeigt einen Daumen nach oben.

Obwohl die Situation im Flugzeug wohl für Heidi Klum und auch den GNTM-Anwärter wohl ziemlich aufregend war, ließ sich einer davon nicht anstecken: Tom Kaulitz. Der wird kurz darauf von seiner Ehefrau gefilmt, die entsprechend kommentiert: „Das Lustige ist, mein Mann hat nichts mitbekommen. Der schläft die ganze Zeit. Der hat alles verpasst.“

Der Hashtag #GNTMfüralle lässt allerdings offen, ob es sich bei der neuen Staffel um eine reine Männerstaffel handelt oder gar Kandidaten jeden Geschlechts gegeneinander antreten. Klar ist aber: „Ich freue mich auf euch alle“, schreibt Heidi Klum zu ihrem Video.