GNTM: Corona-Drama im Finale – Heidi Klum wird doch nicht ...

Wegen der Coronakrise könnte das Finale von „Germany's Next Topmodel“ in diesem Jahr ganz anders aussehen. Das war abzusehen. Doch damit hätte wohl wirklich niemand gerechnet! Wie die „Bild“ berichtet, könnte es in diesem Jahr durchaus dazu kommen, dass Heidi Klum beim GNTM-Finale nicht dabei sein wird.

GNTM-Hammer: Finale ohne Heidi Klum?

Am 21. Mai wird die diesjährige Gewinnerin der Model-Castingshow in Berlin gekürt. Doch nun kommt raus, dass noch nicht feststeht, ob Modelmama Heidi Klum die Siegerin persönlich und live vor Ort bekannt gibt. Das hat es in den 14 Jahren von GNTM noch nie gegeben.

Wegen der Coronakrise müsste Heidi Klum, wenn sie aus den USA anreist, zwei Wochen lang in Quarantäne - außer die Reise dauert weniger als 72 Stunden. Für das Live-Finale muss allerdings allerhand geprobt werden, fünf Tage scheinen daher äußerst knapp.

Heidi Klum und zwei ihrer GNTM-Kandidatinnen bei der amfAR Gala 2020 in New York. Foto: imago images / Starface

Das sind die Gewinnerinnen von GNTM:

Lena Gercke

Barbara Meier

Jennifer Hof

Sara Nuru

Alisar Ailabouni

Jana Beller

Luisa Hartema

Lovelyn Enebechi

Stefanie Giesinger

Vanessa Fuchs

Kim Hnizdos

Celine Bethmann

Toni Dreher-Adenuga

Simone Kowalsi

Günther Klum: „Total anderes Finale“

Nach Informationen der „Bild“ (Bezahlinhalt) wird derzeit überlegt, wie das Finale ohne Heidi Klum ablaufen könnte. Günter Klum, Vater und Manager der 46-Jährigen erklärt dem Blatt: „Es wird ein total anderes Finale sein. Lassen Sie sich überraschen.“

Spannend wird es allemal. Sieben Kandidatinnen sind noch bei GNTM dabei. Jacky, Tamara, Nastya, Maureen, Larissa, Lijana und Sarah - wer wird es ins Finale schaffen? (cs)

GNTM läuft donnerstags um 20.15 Uhr bei Prosieben.