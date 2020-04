GNTM: Ex-Kandidatin rechnet mit ProSieben-Show ab – „unmöglich“, „unangenehm“, enormer Druck“

Das wird Heidi Klum nicht gerne hören... Es sind heftige Aussagen, die die GNTM-Gewinnerin des vergangenen Jahres, Simone Kowalski, jetzt über das TV-Format macht, das ihr zu ihrer Bekanntheit verhalf.

Im Interview mit dem „Playboy“ rechnet die GNTM-Teilnehmerin 2019 regelrecht mit der Modelshow ab. Die 22-Jährige sagt: „Dass man es als Unterhaltung wahrnimmt, wie Menschen einander heruntermachen, finde ich unmöglich.“

GNTM: Gewinnerin rechnet mit Show ab

In der „Bild“ sagte sie dann aber etwas, was mit diesen Worten gar nicht zusammenpasst - zumindest auf den ersten Blick. Auf die Frage, was Simone Kowalski von GNTM-Chefin Heidi Klum hält, antwortet sie nämlich so: „Heidi ist eine große Inspiration sowie eine sehr bodenständige Person.“ Nanu? Und dann so schlechte Worte über die Show der Modelmama?

Simone Kowalski gewann 2019 GNTM. Foto: imago images / Future Image

Die Erfahrungen seien unbeschreiblich gewesen. Zwar nicht immer positiv, dennoch habe sie vieles daraus gelernt. „Nur durch unangenehme Situationen, in denen wir Entscheidungen unter enormem Druck treffen müssen, der in unserer Gesellschaft herrscht, ist es möglich und völlig legitim, Feedback auf so eine Erfahrung zu teilen“, so die junge Frau aus dem niedersächsischen Stade.

+++ GNTM-Jurorin Heidi Klum schonungslos offen: „Ich war immer beides“ +++

-----------

Das ist GNTM:

„Germany's Next Topmodel“ ist eine deutsche Castingshow bei Prosieben

sie ist eine Adaption von „America's Next Topmodel“ mit Tyra Banks

GNTM wird seit 2006 produziert

die Moderation übernimmt Heidi Klum

-----------

Dankbar für Tipps von Heidi Klum

Für Heidis Tipps sei sie „von ganzem Herzen“dankbar, sagt sie der „Bild“: „Ihr Vertrauen in mich brachte mich zu Leistungen, von denen ich selbst überrascht war. Sie glaubte an mich und gab mir den Kick in die richtige Richtung.“

Heidi Klum kürte Simone Kowalski zur GNTM-Siegerin 2019. Die heute 21-Jährige setzte sich im Finale gegen Konkurrentin Sayana Ranjan durch. Foto: imago images / Future Image

----------

----------

Simone Kowalski feiert fulminantes Comeback

Die GNTM-Gewinnerin feierte mit ihrem überraschenden Playboy-Cover ein fulminantes Comeback. Nach ihrem Sieg im Mai des letzten Jahres war es ruhig um Simone Kowalski geworden. Mit den Nacktbildern - und ihrer Kritik an GNTM - ist ihre Rückkehr umso überraschender.

Die 22-Jährige hat den Sieg bereits eingeheimst. Für die Kandidatinnen in diesem Jahr geht es hingegen erst um den Einzug in die Top-Ten. (cs)

Wer es unter die besten zehn schafft, siehst du am Donnerstag um 20.15 Uhr bei Prosieben.