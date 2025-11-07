„GNTM“-Sieger ganz privat: Plötzliches Beziehungsupdate!

Moritz Rüdiger blieb vielen ProSieben-Zuschauern durch seinen Sieg bei der renommierten Castingshow „GNTM“ in Erinnerung. Lange Zeit wurde über seinen Beziehungsstatus spekuliert.

Doch nun herrscht Gewissheit. Bei Heidi Klums legendärer Halloweenparty „Heidiween“ präsentierte er erstmals seine Partnerin Xenia und gewährt im „Bunte“-Interview offene Einblicke in ihre Kennlernphase und ihr Beziehungsleben.

„GNTM“-Star spricht über seine Beziehung

Schon auf Anhieb habe zwischen den beiden die Chemie gestimmt. Moritz offenbart: „Ja, was soll ich dazu sagen? Ich hab sie kennengelernt. Ich hab mich überwunden, sie anzusprechen – und dann haben wir uns ganz gut verstanden.“

Klar ist: Eine Modelkarriere bedeutet Flexibiliät, einen vollen Terminkalender und viele Reisen. Doch das Paar schafft es dennoch mit diesen Hürden umzugehen. „Eigentlich finde ich’s gar nicht so schwierig. Wir sehen uns oft und gehen einfach immer zusammen reisen“, erzählt Xenia im Gespräch mit der „Bunten“.

Oft begleitet ihn Xenia auch auf seinen Reisen. Ein Detail, auf das seine Follower noch warten müssen, sind regelmäßige Einblicke in sein Beziehungsleben auf Instagram. Es bleibt spannend, ob der „GNTM“-Sieger schon bald mehr Fotos und Videos gemeinsam mit seiner Freundin teilen wird.