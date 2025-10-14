GNTM-Star leidet nach Trennung – „Kontrollverlust, Angst, Panik“

Seit ihrer Zeit bei „Germany’s Next Topmodel“ hat sich Marie Nasemann längst als Schauspielerin, Moderatorin und Autorin etabliert und zeigt sich ihren Fans seit Jahren besonders authentisch. Nach ihrer Trennung von Sebastian Tigges im Mai, mit dem sie zwei Kinder hat, spricht die 36-Jährige nun erneut offen über ihre Gefühlslage. In einer ehrlichen Instagram-Story zeigt sie sich im Regen und erklärt, wie Bewegung ihr hilft, mit schwierigen Emotionen umzugehen.

„Bei manchen überfordernden Gefühlen hilft bei mir nur, mich zu bewegen“, schreibt die ehemalige GNTM-Finalistin. Der Spaziergang durch den Regen sei für sie ein Ventil, um mit Kontrollverlust, Angst und Panik umzugehen. Gerade seit der Trennung seien diese Gefühle stärker geworden – und sie lerne, sie anzunehmen, statt sie zu verdrängen.

GNTM-Star Marie Nasemann zwischen Gefühlen und Selbstfindung

Nasemann erzählt, dass sie solche intensiven Emotionen nach einer Trennung bislang nicht kannte. „Seit der Trennung leider Dinge in meinem Leben, die hier und da mal Hallo sagen“, schreibt sie ehrlich. Besonders dann, wenn sie PMS habe oder Alkohol trinke – etwa beim Oktoberfest – würden diese Unsicherheiten lauter. Für viele Fans ist ihr offener Umgang beeindruckend, denn Marie Nasemann zeigt, dass auch jemand, der bei GNTM den großen Durchbruch schaffte, mit inneren Kämpfen zu tun hat.

Trotz der emotionalen Herausforderungen wirkt sie reflektiert und dankbar. „Ich glaube, es ist schon alles richtig so“, erklärt sie und macht deutlich, dass sie den Heilungsprozess bewusst zulässt. Ihre Worte erinnern an viele GNTM-Momente, in denen Kandidatinnen lernen mussten, mit Druck und Emotionen umzugehen – nur dass es hier um das echte Leben geht.

Therapie, Mut und mentale Gesundheit

Aktuell macht die 36-Jährige eine Traumatherapie, die – wie sie erklärt – Themen aus der Vergangenheit an die Oberfläche bringt. „Das ist nicht immer stabilisierend“, gibt sie zu, doch sie sieht darin eine Chance, sich selbst besser zu verstehen. Ihre Offenheit über mentale Gesundheit und Trennungsverarbeitung wird von ihren Followern vielfach gelobt.

Für Nasemann ist Bewegung ein Weg, die Kontrolle zurückzuerlangen – und gleichzeitig loszulassen. Damit sendet die ehemalige GNTM-Teilnehmerin eine starke Botschaft: Selbst in Zeiten von Angst und Unsicherheit kann man Wege finden, sich selbst zu stärken.

Mit ihrem ehrlichen Einblick zeigt Marie Nasemann, dass wahre Stärke nichts mit Perfektion zu tun hat. Ihre Worte sind ein Appell an alle, die ähnliches durchmachen – und erinnern daran, dass Selbstfürsorge und Ehrlichkeit der erste Schritt zur Heilung sind.