„GNTM“-Siegerin feiert Premiere – SO haben Fans sie noch nie gesehen

Im Jahr 2016 gewann sie die 11. Staffel der ProSieben-Erfolgsshow „GNTM“, seitdem geht es für Kim Hnizdo karrieretechnisch steil bergauf. Es folgten Modeljobs für Kunden wie die Harpers’s Bazaar und das Fiv Magazine, außerdem durfte Kim einen Werbespot für den Haarproduktehersteller Syoss drehen.

Doch diese Erfolge scheinen dem Model noch nicht auszureichen. Denn Kim widmet sich nun einer neuen Herausforderung und feierte in Berlin eine große Premiere.

„GNTM“-Siegerin macht jetzt Musik

261.000 Menschen folgen dem Instagram-Account von Kim Hnizdo. Auf ihrem Profil teilt das Model berufliche Ankündigungen und Einblicke in ihren Alltag. Doch das neueste Projekt der jungen Frau mag den ein oder anderen Fan überraschen. Denn der „GNTM“-Star scheint sein Gesangstalent entdeckt zu haben.

Mit der Single „Pretty Girls“ möchte Kim jetzt die Musikbranche im Sturm erobern. Gemeinsam mit der Musikproduzentin Pretty Pink wird das Model den Song am 7. November veröffentlichen. Doch Besucher des „Bunte News Faces Awards“ in der Kategorie Musik durften der „Bild„-Zeitung zufolge bereits am Mittwoch (8. Oktober) in den Genuss der Neuerscheinung kommen.

Ihr Gesangsdebüt meisterte die „GNTM“-Siegerin bravourös. In einem engen kurzen silbernen Kleid rockt Kim die Bühne der Award-Show. Gekonnt bewegt sich die 29-Jährige auf der Bühne und die Menge tobt. Den Text hat das Model selber geschrieben und für die Live-Auftritte sogar Gesangsunterricht genommen. Mit der Veröffentlichung des Songs möchte Kim nun den Sprung vom Laufsteg auf die große Konzertbühne schaffen.

Ob es der Titel tatsächlich in die Charts schaffen wird, bleibt abzuwarten. Spaß an der Musik scheint der „GNTM“-Star auf jeden Fall zu haben.