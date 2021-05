GNTM-Kandidatin macht Schock-Geständnis nach ihrer Teilnahme: Ich stand unter Polizeischutz

Im vergangenen Jahr nahm sie an der Modelshow „Germany’s next Topmodel“ teil. Doch die Erfahrung bei GNTM würde Lijana Kaggwa wohl am liebsten wieder vergessen.

Am Mittwoch nahm die einstige GNTM-Kandidatin an der VOX-Sendung „Shopping Queen“ teil, packte über ihre Zeit dort aus – und verriet ein erschreckendes Geheimnis.

GNTM-Kandidatin Lijana Kaggwa macht Schock-Geständnis

Lijana Kaggwa galt als die Favoritin in Heidi Klums Modelshow, wurde von den Juroren am meisten gelobt, lobte sich allerdings auch selbst nicht ungerne. Das kam bei ihren Mitstreiterinnen und offenbar auch bei den Zuschauern nicht gut an. Denn was die 24-Jährige miterleben musste, war alles andere als schön.

Lijana wurde von den GNTM-Fans aufs Übelste gemobbt, einer der Gründe, weshalb sie noch vor der Finalshow freiwillig aus der Sendung ausstieg. Bei „Shopping Queen“ verrät die Ex-GNTM-Teilnehmerin jetzt noch weitere Details.

Das ist „Germany's next Topmodel“ (GNTM):

„Germany's next Topmodel“ (GNTM) ist eine Castingshow im Reality-TV-Format

Seit 2006 wird die Sendung bei ProSieben ausgestrahlt

Heidi Klum moderiert die Show und ist Chefin der GNTM-Jury

Das Konzept der Sendung basiert auf de amerikanischen Vorgänger „America's Next Top Model“

Ziel der Castingshow ist es, Deutschlands „nächstes Topmodel“ zu finden: Die Kandidatinnen erwarten unterschiedliche Challenges, in denen sie ihr Können unter Beweis stellen müssen

GNTM: Lijana stand unter Polizeischutz

„Ich habe extremes Mobbing erfahren. Anfangs ‘nur’ Cybermobbing, Es ist dann in reale Attacken in meinem Leben übergeschwappt. Ich wurde bespuckt auf der Straße, die Leute standen bei mir vor der Haustür, mein Auto wurde zugemüllt, ich hatte Giftköder im Garten. Die wollten sogar meinen Hund umbringen.“

Und nicht nur das, Das Ganze ging sogar soweit, dass Lijana unter Polizeischutz gestanden haben soll.

Für die 24-Jährige aus Kassel war das alles zu viel. Bei GNTM konnte und wollte sie nicht mehr weiter machen. „Ich war dann im Finale und stellte fest, ich kann mich damit nicht mehr identifizieren, es ist nicht mehr das Richtige für mich. Ich möchte ein Statement gegen Mobbing setzen und hab dann beschlossen, auf meinen Traum zu verzichten, um den Leuten zu zeigen: ‘Hey, nicht mehr mit mir’.“

GNTM wird diesmal vordergründig in Berlin gedreht.

Mittlerweile hat sich Lijana Kaggwa völlig von der Modelshow distanziert. Erst vor wenigen Wochen gab sie auf ihrem Instagram-Kanal bekannt:

„Lijana von GNTM gibt es nicht mehr! RIP Generalin Oberzicke. Ich weiß, sie war der einzig wahre Fake. Aber ihre Beerdigung wird real. Dieser Teil meines Lebens ist vorbei und da man mir eine 2. Persönlichkeit verpasst hat, möchte ich genau diese falsche Persönlichkeit beerdigen.“

