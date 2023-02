GNTM-Kandidatin packt traurige Details aus – „Sie nannten mich ‚Giraffe'“

Wer schön sein will, muss leiden – dieses Sprichwort lässt sich wohl vor allem auf die Welt der Models anwenden. Viel Sport, kein ungesundes Essen und viel Druck, so stellen sich viele Menschen die Realität der Schönsten vor. Auch bei GNTM scheinen es die Kandidatinnen nicht immer leicht zu haben – Shootings in gefährlichen Höhen oder waghalsige Catwalks bilden da nur zwei Beispiele aus dem Reality-Format von Heidi Klum.

Doch Model-Anwärterin Emilia hatte es schon vor der ProSieben-Show nicht leicht im Leben, wie sie jetzt enthüllt. Die 18-Jährige blickt auf eine traurige Vergangenheit zurück, in der sie gerade wegen der Eigenschaft, die sie jetzt zum Model macht, gemobbt wurde.

GNTM-Kandidatin spricht über schlimme Schulzeit

GNTM-Kandidatin Emilia ist stolze 1,94 Meter groß – und damit wohl wie geschaffen für eine Karriere als Model. Dabei sind ihre Maße Fluch und Segen zugleich, denn in der Schule wurde die Frankfurterin fies gehänselt.

„Menschen waren gegen mich, haben mich ausgeschlossen. Ich habe mich öfter auf dem Klo versteckt“, beschreibt Emilia ihre Schulzeit gegenüber „Bild“. Doch das ist noch nicht alles: „Teilweise wollte ich im Sportunterricht nicht mitmachen, weil mich halt alle ‚Giraffe‘ genannt haben“.

Bereits in der Grundschule musste Emilia das Mobbing von Mitschülern ertragen, auf der weiterführenden Schule wurde es dann aber richtig heftig – ausgerechnet in der sensiblen Zeit der Pubertät.

GNTM-Kandidatin Emilia schmiedete heftigen Plan

Die Hänseleien gingen so weit, dass Emilia mit 13 Jahren davon träumte, sich kleiner operieren zu lassen. Erst ein Schulwechsel in der neunten Klasse brachte Besserung, dennoch hatte die GNTM-Teilnehmerin nie viele Freunde, konnte allerdings auf ihre Eltern und ihr Umfeld bauen.

„Ich fing an, mich mehr mit mir zu beschäftigen. Eine meiner Stärken ist mein Einfühlungsvermögen. Ich bin sehr empathisch und kann mich gut in Menschen hinein versetzen“, so Emilia. Keine schlechte Eigenschaft für den steinigen Weg bei GNTM, auf dem Heidis Mädchen nicht nur mit den Herausforderungen der Show, sondern auch mit der Gruppen- und Konkurrenzdynamik unter einander zurecht kommen müssen.