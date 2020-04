GNTM-Jurorin Heidi Klum schonungslos offen: „Ich war immer beides“

GNTM-Star Heidi Klum hat über schwierige Zeiten in ihrem Leben gesprochen. (Archivfoto)

Topmodel Heidi Klum schwebt mit Ehemann Tom Kaulitz im Liebesglück. In ihrer dritten Ehe hat sie die Erfüllung gefunden – doch das war nicht immer so, wie GNTM-Jurorin Heidi Klum jetzt offenbarte.

GNTM-Jurorin Heidi Klum spricht über Probleme mit Ex Seal

GNTM-Modelmama Heidi Klum zeigt sich gerne gut gelaunt in der Öffentlichkeit. Bei Instagram gibt sie immer wieder Einblick in ihre Ehe mit Musiker Tom Kaulitz. Aber es gab auch dunkle Zeiten im Leben der 46-Jährigen.

So sprach die Rheinländerin in einem Interview über ihr Verhältnis zu Ex-Mann Seal, mit dem sie acht Jahre lang zusammen war. Nach der Scheidung versuchen die beiden ihre drei gemeinsamen Kinder (Henry, Johan, Lou) zu erziehen.

Heidi Klum und Seal ließen sich 2014 scheiden. (Archivfoto) Foto: picture alliance / dpa

„Wir versuchen es, so gut wir können. Es gibt immer einen Grund, warum man nicht mehr jemanden zusammen ist. Es ist nicht immer nur rosig“, zitiert „Bunte“ aus dem Interview.

„Ich war immer beides“

Heidi Klum geht sogar noch weiter, sagt über die Situation mit Seal: „Manchmal ist es hart.“

Trotzdem ist die „GNTM“-Chefin dankbar, erklärt: „Ich war immer beides, Mutter und Vater in einer Person. Ich musste arbeiten, zu Hause sein und morgens aufstehen. Ich liebe all das Planen und Organisieren, alles was dazu gehört.“

DAS sagt Heidi über Ehemann Tom

Und Heidi liebt ihren 30-jährigen Ehemann Tom Kaulitz, erklärt, was sie so glücklich macht. „Er ist cool mit meinen Kindern, und sie sind cool mit ihm. Er ist ein 30-jähriger Mann, daher bringt er ein anderes Leben, eine andere Energie mit“, so „Bunte“.

Das Paar macht seine Beziehung im Mai 2019 öffentlich, im August 2019 heirateten sie auf einer Jacht in Capri. (kv)