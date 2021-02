GNTM: Romina hat entscheidenden Vorteil – ihr Freund ist kein Unbekannter

Kandidatin Romina hat bereits einige berühmte Kontakte in der Medienbranche.

Für viele Kandidatinnen ist Heidi Klums Castingshow GNTM das perfekte Karrieresprungbrett. Hin und wieder tauchen aber auch erfahrene Models in der Sendung auf.

Romina Palm ist dieses Jahr ebenfalls bei GNTM zu sehen. Ihren Konkurrentinnen ist die 21-Jährige schon ein paar Schritte voraus.

GNTM-Kandidatin liebt Manager von Pietro Lombardi

Romina Palm zeigt sich bereits vor dem GNTM-Start siegessicher: „Ich werde 'Germany’s next Topmodel' 2021, weil ich das perfekte Vorzeigebeispiel dafür bin, dass man alles in seinem Leben erreichen kann, wenn man lediglich man selbst ist und an sich glaubt.“

Weil Romina so schön sie selbst sein kann, folgen der Influencerin auch schon über 96.000 Follower auf Instagram. Und dass ihr Freund selbst im Showbusiness tätig ist, spielt der Kölnerin mit Sicherheit auch in die Karten.

Seit Anfang 2020 ist Romina mit dem Manager von DSDS-Star Pietro Lombardi liiert. Auf den Instagram-Kanälen der beiden häufen sich seitdem zahlreiche Pärchenfotos.

Ihren Freund Stefano bezeichnet die GNTM-Kandidatin als „Liebe meines Lebens“. Doch nicht nur beruflich hat es ihr Liebster mit Promis zu tun. Der 30-Jährige ist auch noch der kleine Bruder von Sänger Giovanni Zarrella.

Das ist „Germany's next Topmodel“:

„Germany's next Topmodel“ ist eine Castingshow im Reality-TV-Format

Seit 2006 wird die Sendung bei ProSieben ausgestrahlt

Heidi Klum moderiert die Show und ist Chefin der GNTM-Jury

Das Konzept der Sendung basiert auf de amerikanischen Vorgänger „America's Next Top Model“

Ziel der Castingshow ist es, Deutschlands „nächstes Topmodel“ zu finden: Die Kandidatinnen erwarten unterschiedliche Challenges, in denen sie ihr Können unter Beweis stellen müssen

GNTM-Star Fata Hasanović ist ein Fan von Romina

An Kontakten mangelt es Romina also definitiv nicht. Und auch von Ex-GNTM-Mädels wie Fata Hasanović erhält die Influencerin reichlich Unterstützung. Unter einem Video von Romina auf dem GNTM-Account kommentiert sie: „Bisher meine Favoritin!“ Und die muss es ja wissen. Schließlich belegte Fata im Finale 2016 den dritten Platz.

Schon bald können wir uns selbst davon überzeugen, ob Romina Palm wirklich das Zeug zum „nächstes Topmodel“ hat.

Die neue Staffel von „Germany's next Topmodel“ startet am Donnerstag, den 4. Februar, um 20.15 Uhr bei ProSieben.