GNTM: Ex-Juror Thomas Hayo packt über Castingshow aus – „Für mich nicht unbedingt das Wahre“

Acht Jahre lang stand Thomas Hayo für GNTM vor der Kamera. Im Jahr 2019 war plötzlich Schluss.

Dabei galt der Creative Director sowohl unter den Kandidatinnen als auch ZuschauerInnen als einer der beliebtesten GNTM-Juroren. Jetzt verrät Thomas Hayo den wahren Grund für sein Show-Aus.

GNTM: Aus diesem Grund ist Thomas Hayo nicht mehr dabei

Sein GNTM-Aus überraschte die Fans völlig. Von 2011 bis 2018 war Thomas Hayo ein fester Bestandteil der ProSieben-Castingshow. Mit GNTM-Chefin Heidi Klum schien er sich bestens zu verstehen.

----------------------------------------

Das ist „Germany's next Topmodel“:

„Germany's next Topmodel“ (GNTM) ist eine Castingshow im Reality-TV-Format

Seit 2006 wird die Sendung bei ProSieben ausgestrahlt

Heidi Klum moderiert die Show und ist Chefin der GNTM-Jury

Das Konzept der Sendung basiert auf de amerikanischen Vorgänger „America's Next Top Model“

Ziel der Castingshow ist es, Deutschlands „nächstes Topmodel“ zu finden: Die Kandidatinnen erwarten unterschiedliche Challenges, in denen sie ihr Können unter Beweis stellen müssen

----------------------------------------

Sein Schützling, die damals 18-jährige Céline Bethmann, wurde 2017 zu „Germany's next Topmodel“ ernannt. Ein wahrer Erfolg für den Creative Director.

Thomas Hayo, Heidi Klum und Thomas Rath (v.l.n.r.) beim GNTM-Finale in Köln am 7. Juni 2012. Foto: picture alliance/dpa

Doch zwei Jahre später war der Publikumsliebling plötzlich nicht mehr dabei. Was war los? Im „OMR“-Podcast bringt Thomas Hayo endlich Licht ins Dunkel und verrät: „Ich hatte das Gefühl, dass wir an einem Punkt angelangt sind, wo es eventuell nicht weitergeht – oder vielleicht sogar in eine Richtung, die für mich nicht unbedingt das Wahre ist.“

GNTM: Ex-Juror gewährt Blick hinter die TV-Kulissen

Doch keine Sorge: Zwischen ihm und Heidi Klum sei kein böses Blut geflossen. „Es hat sich wie ein 'natural end' angefühlt“, erklärt der 52-Jährige im Podcast mit Philipp Westermeyer.

An seine Zeit als GNTM-Juror erinnert sich der gebürtige Saarländer mit einem Lächeln: „Die Erfahrung, bei einer so großen Pop-Culture-TV-Show mitzumachen, das fand ich total spannend. Das war ein Riesending, da waren immer 60 bis 80 Leute bei der Produktion dabei. Das war eine der deutschen Fernsehshows mit dem größten Budget.“

Zwei Staffeln lang bildeten sie die GNTM-Jury: Heidi Klum, Wolfgang Joop und Thomas Hayo (v.l.n.r.). Foto: picture alliance/dpa

Zukünftig wolle sich Thomas Hayo aber wieder auf eigene Projekte konzentrieren – und die drehen sich in der Regel eher um die Werbebranche als das Showbusiness.

----------------------------------------

Mehr zu GNTM:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

----------------------------------------

Thomas Hayo lebt bereits seit über 25 Jahren in den USA, wo er auch schon mehrere Erfolge erzielen konnte. Einige seiner Arbeiten sind sogar im „Museum of Modern Art“ in New York ausgestellt.

Doch auch in Los Angeles lässt sich der GNTM-Star hin und wieder blicken, um seine Freundin Heidi Klum zu besuchen. Was die beiden abseits der TV-Kameras gemeinsam machen, liest du hier.