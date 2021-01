GNTM: Erwischt! Diese Kandidatinnen schickte Heidi Klum zur Berliner Fashion Week

In wenigen Tagen ist es endlich so weit, dann geht Heidi Klums Castingshow „Germany's next Topmodel“ (GNTM) in die nächste Runde.

Während die ProSieben-Zuschauer die neuen GNTM-Kandidatinnen noch gar nicht richtig kennengelernt haben, stolzieren bereits die ersten von ihnen über den Laufsteg.

GNTM-Kandidatinnen bei Berliner Fashion Week entdeckt

Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie muss sich auch die Modebranche etwas Neues einfallen lassen. So darf Heidi Klum die 16. Staffel von GNTM nur in Europa drehen und die Berliner Fashion Week muss auf Online-Shows umsatteln.

Doch das bedeutet nicht, dass es weniger aufregend wurde. In der Fashionshow von „About You“ liefen nicht nur einige Promis über den Catwalk, sondern auch schon die ersten Gesichter aus Heidis Modelsendung.

Für einige der GNTM-Kandidatinnen ging es schon jetzt zu ihrer ersten Fashion Week. Foto: ProSieben/Richard Hübner

----------------------------------------

Das ist „Germany's next Topmodel“:

„Germany's next Topmodel“ ist eine Castingshow im Reality-TV-Format

Seit 2006 wird die Sendung bei ProSieben ausgestrahlt

Heidi Klum moderiert die Show und ist Chefin der GNTM-Jury

Das Konzept der Sendung basiert auf de amerikanischen Vorgänger „America's Next Top Model“

Ziel der Castingshow ist es, Deutschlands „nächstes Topmodel“ zu finden: Die Kandidatinnen erwarten unterschiedliche Challenges, in denen sie ihr Können unter Beweis stellen müssen

----------------------------------------

GNTM: Diese drei Mädels haben ihre erste Fashion Week hinter sich

Wer genauer hinsah, weiß also schon jetzt, welche der Teilnehmerinnen es in den ersten Folgen, die ab dem 4. Februar ausgestrahlt werden, weitergeschafft haben. „Promiflash“ zufolge sollen Luca (19), Alex (23) und Liliana (21) im Berliner Kraftwerk über den Laufsteg stolziert sein.

Die 21-jährige Liliana aus Rheda-Wiedenbrück scheint der GNTM-Chefin zu gefallen. Foto: ProSieben/Richard Hübner

Du möchtest dich selbst davon überzeugen? >>> Hier <<< kannst du dir die Modenschau in voller Länge ansehen.

----------------------------------------

----------------------------------------

Dass Heidi Klum ihre Nachwuchsmodels mit auf die Fashion Week nimmt, ist übrigens keine Seltenheit. Schon in vorherigen Staffeln ermöglichte sie einigen Kandidatinnen dieselbe Chance.

GNTM-Kandidatin Alex hat einen entscheidenden Vorteil

Vor allem Kandidatin Alex gilt als heiße Favoritin in diesem Jahr. Denn die Kölnerin soll von allen teilnehmenden Mädels die meiste Erfahrung im Modelbusiness gesammelt haben.

Die neuen Folgen von „Germany's next Topmodel“ laufen ab Donnerstag, den 4. Februar, um 20.15 Uhr bei ProSieben.