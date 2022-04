GNTM: Krass! DAMIT überrascht Heidi Klum die Zuschauer und die Models

Das sind die bisherigen Gewinnerinnen von „Germany's Next Topmodel“.

GNTM geht am Donnerstagabend (14. April) in eine neue Runde. In jeder Folge müssen sich die Models Herausforderungen stellen. Und einige davon sind wirklich hart!

Der eine oder andere GNTM-Zuschauer mag sich fragen, warum die Models so schwierige Shootings machen müssen und Heidi nicht. Klar, sie ist die Model-Mama – aber ab und zu könnte sie ihren Mädels doch mal zeigen, wie's geht. Überraschung! Am Donnerstag ist es so weit.

GNTM: Und wieder steht ein Shooting an! Plötzlich erfahren die Models DAS

Die GNTM-Kandidatinnen dürfen sich auf ein Shooting am Strand von Los Angeles freuen. Der berühmte amerikanische Werbe- und Kunstfotograf Brian Bowen Smith fotografiert die schönen Frauen. Doch was für ein kurioses Gestell steht da am Strand?

GNTM 2022: Diese Kandidatinnen sind noch dabei

Amaya (18 Jahre alt)

Anita (20)

Martina (50)

Lena (21)

Luca (19)

Sophie (18)

Vanessa (20)

Lou-Anne (18)

Liselotte (66)

Juliana (24)

Vivien (21)

Noëlla (24)

Es ist eine Uhr. Doch ein Detail fällt auf: Die Uhr hat keine Zeiger. Am Donnerstag ahmen die Models Stunden- und Minutenzeiger der Uhr aus Holz nach. Doch das ist noch längst nicht alles. Die Nachwuchsmodels müssen sich splitterfasernackt an die Uhr hängen.

GNTM: Fotograf Brian Bowen Smith zeigt's allen

Brian zeigt direkt, dass er nicht nur als Fotograf eine gute Figur machen kann. Aber zum Glück nicht nackt. Egal ob eins, sieben, sechs oder drei Uhr. Er zeigt Heidi, wie es geht. Doch eine bestimmte Zeitangabe stell für ihn eine große Herausforderung dar.

Zwölf Uhr – dem ist er definitiv nicht gewachsen. „Zwölf wird sehr hart“, sagt er zu dem internationalen Topmodel. Aber nicht für sie! Plötzlich zeigt die „Germanys Next Topmodel“-Chefin, wie's geht.

DIESES Model verlässt plötzlich die TV-Sendung GNTM

Prompt hängt sie mit ihrem orangefarbenen Outfit, kopfüber an der Uhr. Und sie macht dabei wirklich eine gute Figur und vergisst trotzdem nicht zu modeln und gut auszusehen.

Damit beweist das ehemalige Victorias Secret Model einmal mehr, dass sie ihr Handwerk auch unter schwierigen Bedingungen beherrscht. Dann können es ihre Schützlinge ja auch schaffen!

Das Nackt-Shooting sorgt bei den Models für viel Furore. Nicht jeder ist glücklich damit. Eine der Frauen tritt sogar die Heimreise an und das sorgt für Zündstoff!