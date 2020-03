GNTM: Kandidatin (23) wird DAS nach Sendung angetan – jetzt zieht sie Konsequenzen

Lijana wer? Diesen Namen kannte vor GNTM wohl niemand. Mittlerweile jedoch weiß jeder, der sich Woche für Woche die aktuelle GNTM-Staffel mit Heidi Klum anschaut, wer Lijana ist. DIE Kandidatin, die derzeit am meisten polarisiert.

Und sie muss mächtig Kritik einstecken. Das geht sogar so weit, dass GNTM-Model Lijana jetzt ernsthafte Konsequenzen zieht.

GNTM: Kandidatin wird DAS nach Sendung angetan

Kritisiert wird die GNTM-Beauty von Heidi Klum und ihren wöchentlich wechselnden Jury-Kollegen zwar weniger. Dafür aber umso mehr von den Zuschauern. Die wettern aktuell über Social Media gegen die Teilnehmerin, was das Zeug hält. Was aber genau ist es, das die Fans beim Namen Lijana so auf die Palme bringt?

Es scheinen Lijanas Kommentare zu sein, wie: „Ich sehe mich im Finale.“ Meinungen gegenüber Kollegen, nicht in die Show zu gehören. Ihr Ärger über fehlende Jobs, die ihre Kollegen aber auch nicht bekommen haben. Oder gar die Ich-Präsenz, mit der die GNTM-Kandidatin in den vergangenen Folgen augenscheinlich mehr Sendezeit erhalten hatte als Model-Mama Heidi Klum und die anderen Mitstreiterinnen zusammen.

Für Lijana nun ein herber Schlag, DAS GNTM-Gesprächsthema Nummer eins zu sein – und das nicht unbedingt im positiven Sinn.

Die Twitter-Kommentare der Fans:

„Früher war ich mir sicher, die Werbung ist das nervigste an GNTM und dann kam Lijana“

„Ist es überhaupt noch germanys next top Model oder Lijana‘s persönliche Talk Show?“

„Also sorry, aber ab jetzt kann auch keiner mehr behaupten, dass Lijana so "böse" zusammengeschnitten wird, sie ist einfach so und das merkt man auch“

„Können die bitte weniger Lijana und mehr Tamara zeigen?“

So reagiert GNTM-Kandidatin auf Shitstorm

Lijana selbst zog bereits Konsequenzen und löschte bei Instagram die Kommentarfunktion.

„Ich bin sehr emotional und ehrgeizig und genervt, dass ich die ganze Zeit keinen Job bekommen habe. Dann habe ich endlich einen bekommen und vielleicht freue ich mich auch manchmal zu krass“, gesteht Lijana im Interview mit Prosieben. Auf die Social-Media-Reaktionen der Außenwelt nahm das GNTM-Model bislang noch keine Stellung.