GNTM: Schlechte Nachrichten für Heidi Klum – und das kurz vor Staffelstart

In drei Wochen macht sich GNTM-Chefin Heidi Klum wieder auf die Suche nach „Germany's next Topmodel“.

Doch kurz vor der Ausstrahlung der neuen GNTM-Folgen müssen die Dreharbeiten der ProSieben-Castingshow unterbrochen werden.

GNTM-Kandidatinnen haben Corona – Sender unterbricht Dreharbeiten

So hat sich Heidi Klum den Start ihrer 16. GNTM-Staffel sicherlich nicht vorgestellt. Zu Weihnachten erreicht das Supermodel eine besorgniserregende Nachricht: Gleich neun Kandidatinnen sollen sich mit dem Coronavirus infiziert haben.

Heidi Klums Kandidatinnen haben Corona. Verschiebt sich der Staffelstart der ProSieben-Show plötzlich? Foto: picture alliance/dpa

Die ProSieben-Produktion handelt laut „DWDL.de“ sofort und legt die Dreharbeiten, die erst im November angefangen haben, auf Eis.

Das ist „Germany's next Topmodel“:

„Germany's next Topmodel“ ist eine Castingshow im Reality-TV-Format

Seit 2006 wird die Sendung bei ProSieben ausgestrahlt

Heidi Klum moderiert die Show und ist Chefin der GNTM-Jury

Das Konzept der Sendung basiert auf de amerikanischen Vorgänger „America's Next Top Model“

Ziel der Castingshow ist es, Deutschlands „nächstes Topmodel“ zu finden: Die Kandidatinnen erwarten unterschiedliche Challenges, in denen sie ihr Können unter Beweis stellen müssen

GNTM-Produktion wird fortgesetzt – Models sind wieder gesund

Doch schon im neuen Jahr soll es für Heidi Klum und ihre Mädels weitergegangen sein. Seit der zweiten Januarwoche dürfen die Models ihr Talent wieder unter Beweis stellen. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir seit gestern wieder drehen. Alle sind gesund“, bestätigt Sprecherin Tina Land gegenüber „DWDL.de“ am Dienstag.

Die 16. „Germany's next Topmodel“-Staffel startet am 4. Februar um 20.15 Uhr bei ProSieben. Foto: picture alliance/dpa

Puh, Glück gehabt! Schließlich wird die erste Folge der neuen GNTM-Staffel bereits am 4. Februar ausgestrahlt. Die TV-Produktion darf daher nicht allzu sehr in Verzug geraten.

Das sind die Corona-Vorschriften am GNTM-Set

Wegen der Corona-Pandemie wird die 16. Staffel von „Germany's next Topmodel“ 2021 ausschließlich in Europa und unter einem strengen Hygiene-Konzept produziert. Dazu zählt beispielsweise das tägliche Fiebermessen bei allen Crew-Mitgliedern – Juroren, Coaches, Fotografen und Designer eingeschlossen – sowie die Maskenpflicht am TV-Set.

