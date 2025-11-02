Ex-„GNTM“-Star kehrt Deutschland den Rücken – wegen Mobbing!

Gisele Oppermann und ihre Tochter Leni haben genug von Deutschland! Sie suchten ihr Glück nun in Brasilien.

Die frühere GNTM-Teilnehmerin packt in der Sendung „Goodbye Deutschland“ auf RTL+ aus. Der Grund für den Umzug sind Mobbing-Attacken gegen ihre Tochter Leni.

Ex-„GNTM“-Star wagt Neuanfang

„Meine Tochter wurde in der zweiten Klasse von einer Viertklässlerin angespuckt und getreten“, berichtet Gisele. Leni sei in der Schule regelmäßig gemobbt worden. Gisele führt dies auf ihre TV-Karriere zurück.

Sie polarisiert seit Jahren mit Auftritten bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“. Auch bei „GNTM“ fiel sie auf. „Ich weiß nicht, ob ich die Situation so dramatisch mache oder das Drama mich findet“, gesteht sie.

Für Gisele stand fest: Ihre Tochter soll ein unbeschwertes Leben haben. Daher war die Auswanderung nach Brasilien unvermeidlich. Doch der Start verlief holprig. Anfangs war Gisele auf die Hilfe ihres Vaters angewiesen. Auch die Jobsuche gestaltete sich schwieriger als erwartet.

„Das Leben hier ist viel lebenswerter.“

Statt das Restaurant als Managerin zu führen, wurde sie Angestellte. Ihr Ziel war es, Gäste anzulocken. Mittlerweile hat sich die Situation jedoch verbessert. Gisele ist finanziell unabhängig und lebt mit Leni in einem Apartment.

Vom neuen Leben ist das Ex-Model nach „Focus“-Informationen begeistert: „Das Leben hier ist viel lebenswerter.“ Auch Leni fühlt sich wohl: „In Deutschland ist alles grau, hier ist alles grün. Es fühlt sich an wie eine Traumwelt.“ Für Mutter und Tochter ist es ein echter Neuanfang. Das frühere GNTM-Gesicht genießt das neue Leben.