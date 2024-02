„GNTM“: Ex-Juror rechnet mit der neuen Staffel ab – „Talentfreie Zone“

Revolutionäre Zeiten bei „Germany’s Next Topmodel“: Zum ersten Mal in der Geschichte der Show öffnet Heidi Klum die glamourösen Pforten für männliche Modelanwärter! Doch nicht jeder glänzt vor Begeisterung – Ex-Juror und Branchenkenner Peyman Amin lässt kein gutes Haar an der Neuausrichtung.

„GNTM“: Er hat die Nase voll

Heidi Klum hat die deutsche Modelszene wieder einmal auf den Kopf gestellt. Mit dem Start der 19. Staffel ihrer Erfolgsshow „GNTM“ bricht sie traditionelle Grenzen auf: Erstmals laufen Männer neben Frauen um die Wette um den Titel und das Preisgeld von jeweils 100.000 Euro. „Ich freue mich riesig – zum allerersten Mal caste ich nicht nur Frauen“, verkündet Klum mit sichtbarer Euphorie.

+++ So sehr hat sich „Germany’s Next Topmodel“ verändert! +++

Doch während die Show sich in neue Sphären der Inklusivität aufschwingt, schlägt Peyman Amin, der einst selbst die Geschicke der Show mitbestimmte, Alarm. Sein vernichtendes Urteil über den Auftakt: „Potenzial noch schlechter als erwartet.“ Amin, der sich als Chef einer Modelagentur etabliert hat, diagnostiziert „eine talentfreie Zone“ und vermisst den Anspruch, den das Prädikat „Top-“ vor „Model“ einst verkörperte.

Ex-„GNTM“-Juror: „Auffallen um jeden Preis“

Was einst als Talentschmiede für die Laufstege dieser Welt antrat, sieht Amin nun in den Abgründen des Trash-TV versunken. „Es geht wirklich nur noch darum, die Leute zu unterhalten“, bemängelt er und zieht Parallelen zu Formaten wie „Bachelor in Paradise“. Für ihn ein klares Zeichen des Niedergangs…

+++ GNTM-Model spricht ganz offen: „Wie kann sie nur?“ +++

Der Ex-Juror, der das Business aus dem Effeff kennt, sieht die Kernkompetenzen eines Models – Ausstrahlung, Maße, Körperbeherrschung – in der Show schwinden. Stattdessen, so Amin, drehe sich alles nur um das „Auffallen um jeden Preis“.

Dabei stellt sich die Frage: Ist „GNTM“ noch ein Sprungbrett für echte Topmodels oder eher eine Spielwiese für Reality-TV-Stars?