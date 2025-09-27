GNTM-Star prahlt – 10.000 Euro für Geburtstag des Sohnes

Fiona Erdmann (37) kennt keine halben Sachen. Zum fünften Geburtstag ihres Sohnes packte die ehemalige GNTM-Kandidatin die ganz große Luxus-Keule aus. Rund 10.000 Euro ballerte sie laut RTL für eine Villa-Party in Dubai raus.

Die Location – eine Design-Villa mit Pool – schrie schon beim ersten Blick nach Instagram. Dabei dekorierte Fiona alles bis ins kleinste Detail. Statt Luftballons gab es Graffiti-Wände als Foto-Background. Der Pool war voller Spielsachen. Und es gab Geschenke en masse. Torten, Snacks und Süßigkeiten durften natürlich auch nicht fehlen. Für die Kids hatte Fiona Spielecken und Unterhaltung parat.

Fiona Erdmann: GNTM-Star feiert Luxus-Sause in Dubai

Dabei blieb es nicht bei einer Kinderfeier. Das Model nutzte die Chance für ein doppeltes Happening. Denn gleichzeitig feierte sie ihren eigenen Geburtstag. Und sie machte daraus ein echtes Influencer-Treffen. Gäste wie Sarah Harrison erschienen mit Kind und Kamera. Jede Ecke war perfekt für Fotos. Jeder Moment wurde für Social Media eingefangen.

Auf Instagram gewährte die dreifache Mutter Einblicke und zeigte sich stolz und strahlend. Unter ihrem Beitrag schrieb sie außerdem: „Für alle, die sich fragen, warum so groß: Ich hab seit Jahren meinen Geburtstag nicht gefeiert und diesmal wollte ich mich einfach mal austoben und meine Leidenschaft fürs Party und Eventplanen ausleben.“

Weiter: „Es macht mir einfach unendlich Spaß, wenn aus einer kleinen Idee plötzlich etwas Großes entsteht.“ Auch ihre Follower schienen begeistert von den Eindrücken.“ Ihre Follower sind begeistert. In den Kommentarspalten regnet es Geburtstagswünsche und Herzen.

Bekannt wurde Fiona 2007 bei „Germany’s Next Topmodel“. Später machte sie Reality-TV. Heute lebt sie mit Partner Mo und zwei Kindern in Dubai.