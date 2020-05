GNTM-Finale 2020: Riesenschock für Heidi Klum! DAMIT hätte niemand gerechnet

Berlin. Am Donnerstagabend kürte Heidi Klum nach 16 Wochen endlich die Gewinnerin von GNTM 2020 im großen Finale.

Jacky, Lijana, Sarah oder Maureen - wer sollte Germany's Next Topmodel 2020?

Die Antwort: Jacky gewann die 15. Staffel.

GNTM-Finale 2020: Riesenschock für Heidi Klum

Diese Frage stellten sich viele Fans der Model-Show. Doch schon kurz nach Beginn des GNTM-Finale 2020 der Riesenschock! Lijana, die wohl umstrittenste Kandidaten der diesjährigen Staffel, schmeißt während des Finales hin! Das gab es wirklich noch nie.

Die 24-Jährige wurde schon während der Staffel heftig kritisiert. Doch vor dem Finale wurde es immer schlimmer. Lijana bekam Morddrohungen, wurde gemobbt und attackiert. Für das Finale bekam sie sogar Polizeischutz.

Lijana: „Mein Leben ist gerade ein totaler Albtraum“

Der „Bild“ sagte sie vor dem GNTM-Finale 2020: „Mein Leben ist gerade ein totaler Albtraum.“ Sie lebe in ständiger Angst. „Ich möchte mich von dem Hass nicht unterkriegen lassen.“

Doch nun scheint es ihr doch zu viel geworden zu sein. Nach der ersten Aufgabe im Finale hielt die junge Frau aus Kassel eine Rede, in der sie ihre Entscheidung verkündete. Die Jury Heidi Klum, Christian Anwander und Nikeata Thompson waren schockiert. Den Zuschauern geht es nicht anders.

Eine Auswahl der Reaktionen bei Twitter:

Ich habe mich auch über Lijana und ihre gehässige Art lustig gemacht. Aber Mord Drohungen, den Hund vergiften wollen und noch mehr das geht echt zu weit. Sie hat viele vor den Kopf gestoßen, trotzdem wünsche ich ihr das nicht.

Lijana sieht ziemlich mitgenommen aus.. auch wenn sie einiges gesagt und getan hat, heißt es längst nicht, dass man jemanden so verletzen darf..

Okay wir wissen alle die letzten Wochen hat Lijana echt übertreiben und verdient hat sie es auch nicht. ABER Morddrohungen gehen halt mal absolut gar nicht.

Lijana genießt meinen höchsten Respekt, mann muss sie nicht mögen, das verlangt ja auch niemand. Aber gewisse Aktionen wie bedrohen und etc sind ein absolutes NO-GO !!!!

Zeigt doch bisschen Mitgefühl. Klar hat sich Lijana scheiße benommen, aber niemand hat so einen Hate verdient. Man merkt doch, wie nah es ihr geht

Nach Lijanas Ausstieg kämpften nur noch Jacky, Sarah und Maureen weiter um den Titel Germany's Next Topmodel 2020. Am Ende wurde Jacky, die bereits während der Staffel stets für ihre Souveränität und ihr Können gelobt wurde, Germany's next Topmodel 2020. (cs)