GNTM-Star Fata Hasanovic verrät: DAS haben die Zuschauer nie mitbekommen

Am 4. Februar geht es endlich wieder los: „Germany's next Topmodel“ (GNTM) geht in die 16. Runde. Für die neuen Kandidatinnen von Heidi Klum beginnt damit eine aufregende Reise.

Eine, die genau weiß, wie sich die Mädels derzeit fühlen, ist Ex-GNTM-Teilnehmerin Fata Hasanovic. Kurz vor Staffelstart packt die 25-Jährige über die ProSieben-Castingshow aus.

GNTM-Star Fata Hasanovic berichtet von noch nie gesehener TV-Szene

Durch GNTM ist Fata Hasanovic bekannt geworden. Der Castingshow von Heidi Klum hat die Berlinerin also einiges zu verdanken. Inzwischen lebt das Model in Dubai, doch an die Zeit am TV-Set erinnert sie sich gerne zurück.

Im Gespräch mit „Promiflash“ kommen allerdings auch schmerzhafte Erinnerungen hoch. Dabei berichtet Fata Hasanovic von einer Szene, die nie im Fernsehen ausgestrahlt worden ist.

GNTM-Kandidatin ergatterte heißbegehrten Werbedeal – doch dann passierte DAS

Fata Hasanovic, die 2016 auf dem dritten Platz der Castingshow gelandet ist, ergatterte damals den begehrten „Gillette“-Werbedreh. Da es sich dabei um einen Rasierer dreht, musste das Model besonders viel Acht auf ihre Beine geben.

Für Fata Hasanovic hat es im Finale 2016 leider nur bis Platz 3 gereicht. Foto: imago images

„Dann sagte man mir vor Ort, 'Bitte vorsichtig sein, nicht hinfallen, keine blauen Flecken – wir drehen morgen, die Beine müssen gut aussehen'“, erzählt Fata im Interview. Diesen Ratschlag soll sich die damals 21-Jährige zu Herzen genommen haben und buchte sich sogar noch eine Pediküre.

Doch auf dem Rückweg zur Model-Villa passierte, was passieren musste. Fata Hasanovic rutschte in der Einfahrt aus und verletzte sich. „Ich bin so dermaßen auf den Arsch gefallen, hatte überall blaue Flecken und dachte mir nur so 'Warum heute?'“, berichtet sie von ihrem Fauxpas.

Fata Hasanovic beim GNTM-Finale auf Mallorca am 12. Mai 2016. Foto: imago images

Der Patzer blieb jedoch intern, da ihn nie ein Zuschauer zu Gesicht bekam. Und auch beim anschließenden Werbe-Dreh scheint Fata eine gute Figur gemacht zu haben, schließlich endete ihre GNTM-Reise erst im Finale auf Mallorca.

Davon sind die neuen Kandidatinnen noch weit entfernt. Einige von ihnen durften jedoch schon für die Berliner Fashion Week laufen. Wer die glücklichen Mädels sind, liest du hier.

Die neue Staffel von „Germany's next Topmodel“ startet am Donnerstag, den 4. Februar, um 20.15 Uhr bei ProSieben.