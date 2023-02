GNTM: Dramatische Evakuierung am Set! Dreharbeiten werden sofort abgebrochen

Gerade hat die neue Staffel der ProSieben-Sendung GNTM angefangen, schon spielen sich am Set in Los Angeles dramatische Szenen ab. Eigentlich bereiten sich die Kandidatinnen in Folge 2 vom 23. Februar gerade auf eine wichtige Entscheidung vor, als sie von einer böse Überraschung überrumpelt werden.

Panik macht sich am Set von GNTM breit. Die Teilnehmerinnen bangen. Manche kreischen hysterisch, als im Zelt plötzlich der Strom ausfällt und sie im Dunklen stehen. Auch Chef-Jurorin Heidi Klum fürchtet sich und trifft eine folgenschwere Entscheidung.

GNTM 2023: Entscheidung in Folge zwei fällt ins Wasser

Die Dreharbeiten von GNTM müssen aufgrund eines heftigen Sturms abgebrochen werden. Eigentlich sollen die angehenden Models auf einem Catwalk am Strand ihre Laufsteg-Skills vor Heidi Klum und Gastjurorin Elsa Elsa Hosk unter Beweis stellen. Doch es regnet in Strömen und der Wind fegt sogar Bestandteile des Sets weg.

Auf Instagram veröffentlicht die Seite der Castingshow jetzt ein Video, das die Ernsthaftigkeit der Situation unterstreichen soll. „Wir haben alle ein bisschen Angst, dass der Walk abgesagt wird und das Zelt explodiert“, befürchtet eines der Nachwuchs-Models. Ein weiteres sagt: „Hier bricht gerade alles ab. Naturkatastrophe des Todes. Ich habe Angst, dass wir hier lebendig begraben werden, aber wir werden es schaffen.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

GNTM-Zuschauer gehen leer aus – und gehen auf die Barrikaden

Viele der Zuschauer sind von den Geschehnissen vor Ort schockiert und sorgen sich teilweise auch um die Sicherheit der Anwesenden. Doch einige Fans bemängeln, dass die Thematik des Sturms so breit getreten wird. Außerdem verstehen einige nicht, wieso die Produktion nicht vorher die Wetterprognose gecheckt hat:

„Wenn es jetzt echt keine Entscheidung gibt, hätte ich mir die letzten 45 Minuten auch sparen können.“

„Diese Folge war mal so richtig unnötig. Hat einfach nur meine Zeit genommen.“

„Reine Zeitverschwendung diese Folge.“

„Wieso bekommt ein Sturm 40 Minuten Sendezeit?“

Mehr News:

Somit ist in der zweiten Folge kein Model raus und die Entscheidung verschiebt sich auf die kommende Woche.