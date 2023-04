GNTM: Plötzlich taucht ein Fremder am Set auf – Heidi reagiert sofort

Es sollte ein ganz normales Fotoshooting werden, doch dann kommt bei GNTM plötzlich alles anders. Denn ein fremder Mann steuert ungeachtet der Security schnurstracks auf Heidi Klum zu.

Eine Szenerie, die nicht nur bei den Kandidatinnen vor Ort, sondern auch bei den Zuschauern auf Twitter für Gesprächsstoff sorgt. Vor allem deswegen, weil GNTM-Chefin Heidi Klum keinerlei Anstalten macht, den jungen Mann vom Set entfernen zu lassen – ganz im Gegenteil.

Plötzlich steht ein Fremder am GNTM-Set

Zunächst fängt alles ganz gesittet an – mit einem überdimensionalen Greifarmautomaten, in dem die Frauen selbst zum Preis werden sollen. Eine, die zunächst mehr Gefallen an ihren Haaren, als an dem Shooting zeigt, ist Nina. Der wurden für die Szenerie extra ihre Haare aufwändig gelockt. Ein Look, der auch Heidi gut gefällt.

Und auch sonst schlägt sich Nina nicht schlecht, wie sie aber wirklich abgeliefert hat, soll sie erst am Entscheidungstag erfahren. Denn kaum ist sie fertig, verlässt sie auch schon das Set. Dabei wollte Heidi Klum ihr eigentlich noch Kritik zu ihrem Fotoshooting mit auf den Weg geben. Während Nina nicht die Nähe der Modelmama sucht, sieht es bei dem unbekannten Skateboarder schon ganz anders aus.

Der junge Mann hat sich sein Board unter den Arm geklemmt, läuft am Set vorbei und fragt ganz nebenbei: „Filmt ihr für ‚America’s next Topmodel?'“ Heidi Klum antwortet, es handele sich um die deutsche Version. Damit hätte die Konversation eigentlich enden können, aber dann kommt der Mann näher.

Fremder kommt mit Heidi Klum ins Gespräch

Er stellt sich neben Heidi Klum und fängt an, mit ihr zu plaudern – und die macht bedenkenlos mit. Schnell ist klar, seine Aussage, er sei Deutscher, stimmt nicht.

Seine Deutschkenntnisse beschränken sich auf einen Satz und trotzdem scheint die Modelmama Gefallen an dem Fremden gefunden zu haben. Als wäre sie kurz davor ihn für das Fotoshooting als Männermodel zu engagieren, mustert sie ihn von oben bis unten.

Blicke, die auch den Zuschauern auf Twitter nicht entgehen. „Tom bekommt heute noch die Scheidungspapiere nachdem sich Heidi nen Surfer am Strand geangelt hat“, „Heidi sucht wohl neues Boyfriend-Material“ oder „Dieser Typ, der von Heidi abgecheckt wird mit dieser Musik drunter, ich kann nicht mehr“, sind nur einige der Kommentare dazu.

Doch soweit kommt es nicht, denn der Mann geht, von der Security begleitet, davon. Allerdings geht er nicht, ohne nicht vorher nochmal bei den Kandidatinnen vorstellig zu werden und ihnen seinen Instagram-Namen zuzurufen.

„Der ist lustig, der junge Mann. Ich muss aufpassen, dass der keine Dummheiten macht“, sagt Heidi aus der Entfernung, bevor der Fremde dann endlich verschwunden ist und das Fotoshooting fortgesetzt werden kann. Und die Mädels? Die sind von der unerwarteten Aufmerksamkeit angetan. GNTM-Kandidatin Maike sagt grinsend: „Ich werde ihn mir auf jeden Fall mal anschauen.“

