GNTM: Neue Bilder – hier lässt Heidi Klum EXTREM tief blicken

Bald heißt es endlich wieder: „Ich habe heute leider kein Foto für dich.“ In drei Wochen startet GNTM-Chefin Heidi Klum mit den neuen Kandidatinnen in die 16. Runde ihrer ProSieben-Castingshow.

Logisch, dass dafür ordentlich die Werbetrommel gerührt werden soll. Und wie könnte man die GNTM-Nachwuchsmodels am besten in Szene setzen? Richtig, mit einem sexy Fotoshooting.

GNTM-Star Heidi Klum zeigt sich halbnackt mit ihren Mädels

Das muss man GNTM-Urgestein Heidi Klum nicht zweimal sagen. Im Netz ist das Supermodel bereits für seine freizügigen Schnappschüsse bekannt. Nun zeigt die 47-Jährige, dass sie auch noch immer neben ihren 20-jährigen Schützlingen mithalten kann.

Am 4. Februar startet die 16. Staffel von Heidi Klums Castingshow „Germany's next Topmodel“ um 20.15 Uhr bei ProSieben. Foto: ProSieben/Rankin

In einem gewagten Kleid in Rot präsentiert Heidi Klum ihre Traumfigur. Lange Beine, ein nackter Rücken und einen sexy Sideboob: Die Blondine lässt wenig Raum für Fantasien.

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit dem Jahr 2008 besitzt das Model die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

Das Supermodel hat vier Kinder: Helene (*2004), Henry (*2005), Johan (*2006) und Lou (*2009)

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele weitere TV-Show mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz

GNTM 2021: Heidi Klum mit verführerischen Werbefotos

Die Fotos, die Heidi Klum gemeinsam mit ihren Kandidatinnen zeigen, wurden selbstverständlich wieder von Starfotograf Rankin geschossen. Der Brite fotografiert schon seit 2009 für die ProSieben-Show und wird mit Sicherheit auch in der 16. Staffel dabei sein.

Heidi Klum zeigt sich mit ihren neuen Kandidatinnen - und lässt dabei besonders tief blicken. Foto: ProSieben/Rankin

Laut Senderchef Daniel Rosemann sind die sexy Fotos genau das, was die Fans gerade brauchen: „Die Kampagne zu GNTM ist jedes Jahr in der dunklen Jahreszeit ein funkelnder Hingucker voller Freude auf die Show und den kommenden Frühling. In diesem Jahr setzen Heidi Klum und ProSieben ein besonderes Ausrufezeichen.“

Dass Heidi Klum nicht allein auf den Plakaten zu sehen ist, sei eine Besonderheit. „Einige Models aus der aktuellen Staffel werden vor dem Start in ganz Deutschland zu sehen sein. Neben Heidi Klum auf einem Plakat zu sehen zu sein, ist wohl der Traum von vielen Models“, erklärt Rosemann.

Auch im Jahr 2012 durften die damaligen GNTM-Kandidatinnen neben der Model-Mama für das Werbeplakat posieren. Eine riesige Ehre für alle Nachwuchsstars. Doch die Teilnahme an der Castingshow soll auch Schattenseiten haben, wie Ex-Kandidatin Alicija-Laureen Köhler verrät.

Die neuen Folgen von „Germany's next Topmodel“ starten ab dem 4. Februar um 20.15 Uhr bei ProSieben.