GNTM: Nacktshooting am Strand – als DAS passiert, bricht Kandidatin in Tränen aus

Tränen bei GNTM! In Episode drei geht es so richtig rund.

Unter anderem müssen die „Meeeedchen“ von Heidi Klum die Hüllen fallen lassen. Ein Nacktshooting am Strand von Costa Rica steht an. Die Model-Mama teilt den GNTM-Kandidatinnen mit: So wie Gott sie schuf, müssen sie vor die Kamera treten. Den Nachwuchs-Models steht der Schock ins Gesicht geschrieben.

GNTM: Kandidatin bricht in Tränen aus

Wie hätten sie es auch ahnen können, dass sie im Laufe der Sendung ohne Kleidung posieren müssen ... „Ich hätte immer noch damit gerechnet, dass wir vielleicht Unterwäsche bekommen“, erklärt Alina die Verwirrung.

Doch nackte Haut ist nicht das größte Problem, das auf die GNTM-Models zukommt. Denn dann folgt der Riesenschock. Die Mädchen posieren nicht alleine - ihre Shootingpartner sind Pferde.

Als sie ans Set geführt werden, bricht eine Kandidatin in Tränen aus. „Ich habe Angst vor diesen Tieren. Ich mag keine Pferde und kann sie einfach nicht leiden“, erklärt Nadine mit zitternder Stimme.

Bei Nachwuchsmodel Nadine kullern die Tränen

Dann kullern die Tränen - der Make-Up-Artist muss her, die Schminke neu gemacht werden. Doch ans Shooting ist gar nicht zu denken. Doch Heidi Klum kennt da kein Entkommen. Als Nadine an den Strand kommt und das Pferd sieht, fließen schon wieder Tränen. „Weint sie?“, fragt die Modelmama die Fotgrafin.

Was Heidi Klum wohl zu den Tränen von Nadine sagen wird? Foto: imago images / Future Image

Wie das Fotoshooting ausgeht und ob sich Nadine überwinden kann? (cs)

Das siehst du am Donnerstag bei GNTM um 20.15 Uhr bei Prosieben.