GNTM: Peinliche Panne! Verrät Heidi Klum hier etwa die Finalistinnen?

New York. Die Spendengala amfAR in New York gehört jedes Jahr zum festen Bestandteil im Terminkalender von GNTM-Moderatorin Heidi Klum.

Traditionell bringt die 46-Jährige zwei ihrer „Meeedchen“ von GNTM mit - die es immer sehr weit schaffen. Sogar ins Finale? Dieses Mal dabei: Tierarzthelferin Jacky (21) aus dem Rheingau und die Wienerin Tamara (19).

Erstere war vergangene Woche in der Show noch gar nicht zu sehen - sie rückt erst in Folge 2 nach.

GNTM: Verrät Heidi Klum hier die Finalistinnen?

Hat die Modelmama also schon verraten, wer in diesem Jahr im großen Finale steht? Dabei hat die neue Staffel von GNTM doch gerade erst angefangen. Ende Januar flimmerte die erste Folge der neuen Staffel über die deutschen TV-Bildschirme, zeigte erst die Castings.

Das ist Heidi Klum

1973 in Bergisch Gladbach in NRW geboren

1992 nahm sie an einem Model-Wettbewerb teil - der Startschuss ihrer Karriere

1998 gelang ihr dank der US-Zeitschrift „Sports Illustrated“ der Durchbruch als Model

Seit 2006 moderiert sie unter anderem die deutsche Show „Germany's Next Topmodel“

GNTM: Hat Heidi Klum die Finalistinnen verraten? Foto: imago images / Starface

In den vergangenen Jahren begleiteten Heidi Klum Cäcilia Zimmer, Vanessa Stanat, Kim Hnizdo, Elena Carrière und Toni Lobda. Sie alle waren mindestens unter den zehn besten Nachwuchsmodels in ihrer jeweiligen Staffel.

Doch nicht nur die beiden Begleiterinnen von Heidi Klum sorgten bei der Gala für Aufregung. Auch die Robe der Ehefrau von Musiker Tom Kaulitz zog viele Blicke auf sich. Das Haute-Couture-Dress stammt vom französischen Designer Stéphane Rolland.

Wie weit Jacky und Tamara am Ende kommen werden und ob eine von ihnen am Ende „Germany's Next Topmodel“ wird? Es bleibt spannend. (cs)

GNTM läuft donnerstags um 20.15 Uhr bei Pro7.