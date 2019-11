Giulia Siegel teilt Pärchen-Video – ein Detail geht echt zu weit

Ob das wohl Absicht war? Giulia Siegel trotzt gerade dem lauwarmen Herbstwetter in Deutschland und lässt es sich auf Ibiza gutgehen. Zusammen mit ihrem Schatz Ludwig. Dumm nur, dass dieser schon bald zum Gespött der Nation wird.

DJane Giulia Siegel, die frisch geduscht im Bademantel vor die Kamera trat und mit ihrem Ludwig liebe Urlaubsgrüße per Video schickte, übersah ein Detail im Hintergrund. Oder besser: im Vordergrund.

Giulia Siegel teilt irres Video – und zeigt Penis ihres Freundes

Giulia Siegel blamiert sich auf dem Oktoberfest mit einer intimen Aktion. Foto: imago images / Spöttel Picture

Denn – ups! – plötzlich verrutschte das Handtuch ihres Freundes und dessen Genital war frei sichtbar für alle Fans. Anstatt sich ihre selbsgedrehten Selfie-Videos noch mal kurz anzuschauen, postete sie das vermeintlich peinliche Bildchen doch glatt auf Instagram.

Ihre Fans haben das Missgeschick natürlich sofort bemerkt. Sie lachten sich schlapp:

„Hupsi“

„Wer kennt’s nicht“

„So ein Missgeschick“

„Ups!“

„Klassiker“

Nach Penis-Panne: Giulia Siegel reagiert sofort

Nachdem auch Giulia Siegel das Malheur aufgefallen war, reagierte sie prompt – und löschte die Nackedei-Bild ihres Freundes umgehend.

------------------------------------

Anschließend kommentierte sie in einem weiteren Video: „Egal, das geht Gott sei Dank nur mich was an und nur ich darf das sehen.“

So so, zu spät, liebe Giulia!

Anlass für die Balearen-Reise war das dreijährige Beziehungsjubiläum des Paares. Giulia und Ludwig versüßten sich ihre gemeinsamen Stunden zu zweit in der Villa von Freunden.

Patzer auf Oktoberfest: Giulia Siegel außer Rand und Band

Auf dem Oktoberfest im letzten Monat drehte die Tochter von Musikproduzent Ralph Siegel auch schon ein irritierendes Instagram-Video. Was sich die 44-Jährige da geleistet hatte, erfahrt ihr hier>>>