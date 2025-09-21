Giovanni Zarrella: Nach seiner Show geht die Nachricht um

Am Samstagabend (20. September) wurde den ZDF-Zuschauern ein großes Musikevent, die „Giovanni Zarrella Show“, geboten. Gastgeber Giovanni Zarrella führte von der Primetime an bis in den späten Abend hinein. Dabei begrüßte der Entertainer ein großes Starensemble: Kerstin Ott, Beatrice Egli, Sasha, Alexander Klaws und Paul Young sorgten unter anderem für emotionale musikalische Gänsehautmomente.

Ein besonderes Highlight: Schlagerlegende Howard Carpendale feiert kurz vor seinem 80. Geburtstag seine größten Hits und lässt seine erfolgsgekrönte Karriere wiederaufleben. Doch wie kam der Showabend bei den Zuschauern an? Die „quotenmeter“-Einschaltquoten sprechen jedenfalls eine eindeutige Sprache…

Giovanni Zarrella: Wie viele Zuschauer verfolgten seine Show?

Obwohl das Event bereits am 19. August in der Dortmunder Westfalenhalle aufgezeichnet wurde und viele Infos für Fans schon vorab durchsickerten, verfolgten insgesamt 2,89 Millionen Zuschauer die ZDF-Abendshow.

Das entspricht einem Marktanteil von 16,3 Prozent. Es sind für Entertainer Giovanni Zarrella durchaus erfreuliche Nachrichten. So steht ein klarer Primetime-Quotensieg zu Buche.

Konkurrenzformate, wie die gestartete Auftaktfolge der vierteiligen Oktoberfest-Serie, hatten das klare Nachsehen (2,15 Millionen TV-Zuschauern). Doch das glorreiche Ziel, das Knacken der 3-Millionen-Marke, blieb Giovanni Zarrella und dem ZDF verwehrt.

Fest steht: Die „Giovanni Zarrella Show“ scheint langsam wieder an Fahrt aufzunehmen. Schon die letzte Ausgabe generierte 2,81 Millionen TV-Zuschauer. Es bleibt spannend, ob die kommende Show am 22. November 2025 die Zahlen noch toppen kann. Zwar steht noch nicht fest, welche Stars diesmal auf der Bühne stehen werden. Doch ein Detail könnte erfolgsversprechend sein: Es wird eine große Live-Show.