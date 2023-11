„Giovanni Zarrella Show“: Mitten in Liveshow – Schlagerstars können es nicht mehr geheim halten! „Jetzt ist es wohl raus“

Was für eine Überraschung! In der „Giovanni Zarrella Show“ am Samstagabend (18. November) wurden die Zuschauer mit einigen Nachrichten überschüttet. Erst wurde kurz vor dem Start der ZDF-Liveshow der Auftritt von Matthias Reim abgesagt und mit Schlagerstar Michelle seine Nachrückerin bekannt gegeben, dann wurden die Fans inmitten der „Giovanni Zarrella Show“ Zeuge eines großen Liebes-Outings.

„Giovanni Zarrella Show“: Liebes-Outing – „Jetzt ist es wohl raus“

Damit rechnete wohl niemand von den Zuschauern! Die jungen Nachwuchskünstler Nadine Ellrich und Julian Fiege wurden 2021 entdeckt. Damals suchte „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel zusammen mit Giovanni Zarrella in der ZDF-Show nach einem neuen Schlagerduo. Der Startschuss für Nadine und Julian, die seither als Duo „Neonlicht“ im Musikbusiness Fuß fassen. Ihre Liebe zueinander hielten sie lange geheim. Bis jetzt.

Nach ihrem gemeinsamen Auftritt am Samstag ahnt Moderator Giovanni Zarrella schon, was sie verheimlichen könnten und fragt prompt nach: „Also, jetzt wollen wir es aber auch wissen …“ Da können die Zwei nicht mehr umher, als zu sagen: „Wir wohnen zusammen und wir sind auch ein Paar.“ Perplexe Gesichter im Publikum und bei Giovanni, tobender Applaus. Was für eine Überraschung!

Sie seien Seelenverwandte und könnten sich blind verstehen, verrät das Schlagerpaar weiter. Giovanni Zarrella bietet gleich seine Dienste als Hochzeits-Sänger an, sollte es dazu irgendwann kommen.

Lange dauert es nach der Liebes-Bombe dann auch nicht, bis die beiden Turteltauben ihre Liebe auch bei Instagram publik machen. Auf einem Foto sieht man Nadine und Julian eng umschlungen und verliebt, dazu schreiben die Zwei die Worte: „Jetzt ist es wohl raus..

habt ihr es gesehen?“

Ihre Fans sind ganz aus dem Häuschen. So kommentiert jemand: „Ich hab‘s gesehen und man hat schon länger gespürt, wie es zwischen euch knistert. Es hat mich voll berührt. Ich freue mich unfassbar für euch.“ Ein anderer: „Wunderbar. Ihr seid ein unfassbar tolles Paar… von Anfang an.“