Giovanni Zarrella erhält Nachricht nach Konzert: „Es war ihr größter Wunsch“

Er ist mit Sicherheit einer der sympathischsten Künstler im deutschen Schlagerbusiness: Giovanni Zarrella. Der einstige Boygroupstar hat es weit gebracht. Mittlerweile ist der 45-Jährige Herr über seine eigene ZDF-Show und in den Sendungen von Kollegen wie Florian Silbereisen oder Andrea Kiewel gern gesehener Dauergast.

Doch Giovanni Zarrella ist nicht nur im TV zu sehen. Der Sänger gibt auch immer wieder selbst Konzerte und begeistert mit seiner Art, der italienischen Lebensfreude und den dazu passenden Songs Tausende von Fans. Das beweist nun auch eine Nachricht, die der Mann von Moderatorin Jana Ina Zarrella nach einem seiner Auftritte erhielt.

Giovanni Zarrella erhält nach Konzert eine emotionale Nachricht

„Lieber Giovanni, ich weiß noch, als du dir für deine Fans in der Coronazeit abends oft Zeit genommen hattest und mit den Fans gehofft hattest, dass es bald wieder Konzerte gibt. Gestern war es so weit. Unsere Tochter Mariella saß auf den Schultern unseres Sohnes und sie/wir waren komplett begeistert. Es war ihr größter Wunsch, dich im Konzert zu sehen“, schreibt der Fan darin.

Weiter heißt es: „Das Konzert war unbeschreiblich schön, emotional und authentisch. Sei stolz auf dich, was du geschafft hast. Du machst anderen Menschen Mut und gibst ihnen die Kraft, an sich zu glauben. Seit einigen Jahren möchte ich Italienisch lernen, morgen fange ich an. Wir freuen uns schon auf dein nächstes Konzert und auf die Fernsehshow. Alles liebe für dich und deine Familie.“

Giovanni Zarrella selbst schien von der Nachricht so gerührt zu sein, dass er sie gleich in seiner Instagram-Story veröffentlichte. Dazu teilte der Sänger ein rotes Herz und die Worte: „Dafür mache ich das.“ Und auch auf seiner Instagram-Seite zeigt sich der Sänger emotional. Sichtlich berührt teilt er Szenen seines Auftrittes, schreibt dazu: „Wann immer du zweifelst, wie weit du noch gehen kannst, erinnere dich daran, wie weit du bereits gekommen bist. Erinnere dich an alles, mit dem du konfrontiert wurdest, an all die Kämpfe, die du gewonnen hast, und an all die Ängste, die du überwunden hast. Geh weiter!“