Giovanni Zarrella vor Show in Dortmund perplex: „Unfassbar, was hier abgeht“

Am Samstag wird es im ZDF wieder italienisch. Und das kann nur eines bedeuten: Giovanni Zarrella ist mit seiner „Giovanni Zarrella Show“ zurück. Pünktlich um viertel nach Acht wird der einstige Bro’Sis-Sänger aus der Dortmunder Westfalenhalle grüßen. Wir sind im Liveticker für dich dabei.

+++ Alle Infos zur „Giovanni Zarrella Show“ – hier aktualisieren +++

Samstag, 16.30 Uhr: Einige Stunden sind noch Zeit, bis Giovanni Zarrella endlich live im ZDF auf Sendung geht. Es gibt also noch etwas Zeit, um auch die letzten Handgriffe, die letzten Schritte und Gesangseinlagen zu proben.

++ „Giovanni Zarrella Show“: Plötzlich steht Jürgen Drews auf der Bühne ++

Und Giovanni, der ist schon voll on fire. In seiner Instagram-Story schrieb der Moderator zu einem Video aus der Dortmunder Westfalenhalle: „Nach wie vor unfassbar, was hier abgeht. Auch nach bald vier Jahren. Absolute Dankbarkeit.“

Die Fans wiederum dürfen sich unter anderem auf Stars wie Ross Antony, Revolverheld, II Volo, Ricci e Poveri, Loona, Sarah Engels, Kerstin Ott, Linda Hesse, Julia Lindholm, Heinz Rudolf Kunze oder Howard Carpendale freuen.