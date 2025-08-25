„Giovanni Zarrella Show“: Plötzlich Pfiffe aus dem Publikum

Am Samstag wird es im ZDF wieder italienisch. Und das kann nur eines bedeuten: Giovanni Zarrella ist mit seiner „Giovanni Zarrella Show“ zurück. Pünktlich um viertel nach Acht wird der einstige Bro’Sis-Sänger aus der Dortmunder Westfalenhalle grüßen. Wir sind im Liveticker für dich dabei.

+++ Alle Infos zur „Giovanni Zarrella Show“ – hier aktualisieren +++

23.18 Uhr: Und mit Olaf dem Flipper endet die Show. Danke fürs Mitlesen und bis zum nächsten Mal.

23.05 Uhr: Kölsche Songs? Das geht auch in Dortmund. Und so steht plötzlich Henning Krautmacher auf der Bühne.

22.40 Uhr: Nach dem deutschen Paul McCartney kommt jetzt der südafrikanische „Boss“: Howard Carpendale.

22.30 Uhr: Und die Borussin legt gleich mal den mit Abstand besten Auftritt des Abends hin. Da hätte sich die Mannschaft mal eine Scheibe von abschneiden können.

22.28 Uhr: In Dortmund kennt sie jeder. Jo Marie wird live im ZDF überrascht und darf mit Giovanni Zarrella zusammen singen. Ein Traum geht für den glühenden BVB-Fan in Erfüllung.

22.20 Uhr: Eine BVB-Legende im ZDF. Ex-Torwart Roman Weidenfeller ist zu Gast bei Zarrella. Und der spricht den BVB-Star direkt auf das peinliche 3:3 gegen St. Pauli an. Als er dann noch den Sieg der Bayern gegen Leipzig erwähnt, hallen sogar Pfiffe durch die Halle.

22.07 Uhr: Michael Holm ist auch dabei. Mal sehen, ob ein paar Tränen fließen. Die lügen schließlich nicht.

21.40 Uhr: Wie geil ist das denn? Dick Brave is back. Und legt gleich einen Megaauftritt in der „Giovanni Zarrella Show“ hin.

21.32 Uhr: Die arme Kiwi. Ross bekommt von Giovanni Zarrella eine Aufgabe für seinen sonntäglichen „Fernsehgarten“-Auftritt. Er muss das Wort „Pizza Hawaii“ unterbringen.

21.30 Uhr: Was ist denn jetzt los? Ross Antony bekommt einen Lachanfall auf der Bühne. Warum? Gute Frage.

21.15 Uhr: Sarah Engels singt jetzt auch auf englisch. Wie schön.

21.02 Uhr: Da werden Jugenderinnerungen wach. Revolverheld spielen. Wie schön!

20.55 Uhr: „Dein ist mein ganzes Herz“, ein absoluter Klassiker. Bei der „Giovanni Zarrella Show“ wird es sogar auf italienisch gesungen. Irgendwie immer noch schön.

20.42 Uhr: So langsam wird es absurd. Aus Roland Kaisers Joana machen die beiden Stimmungskanonen nun Juana. Ah ja…

20.40 Uhr: Und jetzt sind auch noch die Österreicher dran. Giovanni und Semino singen ”Hey Baby“ von Dj Ötzi.

20.30 Uhr: Von Italien geht es jetzt nach Argentinien. Semino Rossi singt von magischen Momenten.

20.25 Uhr: Der deutsche Paul McCartney – so erklärt Zarrella nennt man Olaf den Flipper in England. Wir glauben es ihm mal.

20.15 Uhr: Und so geht sie, die größte Sommerparty des Jahres. Natürlich mit italienischer Musik und einem bestens aufgelegten Giovanni Zarrella.

19.35 Uhr: So langsam wird es spannend. Die Westfalenhalle dürfte schon brechend voll sein. In einer knappen Dreiviertelstunde geht es los.

Samstag, 15.05 Uhr: Was macht Giovanni Zarrella eigentlich vor einer so riesigen Sendung wie der „Giovanni Zarrella Show“ heute Abend? Jetzt wissen wir Bescheid. Bei Instagram sehen wir den Moderator beim Warm-up auf dem Laufband. Dazu schreibt der Sänger: „Ritual. Am Tag der Show gehe ich nochmal für mich alleine auf dem Laufband alle Texte und Songs durch“, so Zarrella. Weiterhin schreibt er, dass er nicht nur ein guter Gastgeber sein wolle, sondern seine Performance besonders gestalten will. „Ich möchte den Zuschauern einfach das Maximale bieten, was man so in drei Livestunden reinpacken kann.“ Na, da sind wir ja mal gespannt, was heute Abend auf uns wartet.

Freitag, 16.30 Uhr: Einige Stunden sind noch Zeit, bis Giovanni Zarrella endlich live im ZDF auf Sendung geht. Es gibt also noch etwas Zeit, um auch die letzten Handgriffe, die letzten Schritte und Gesangseinlagen zu proben.

++ „Giovanni Zarrella Show“: Plötzlich steht Jürgen Drews auf der Bühne ++

Und Giovanni, der ist schon voll on fire. In seiner Instagram-Story schrieb der Moderator zu einem Video aus der Dortmunder Westfalenhalle: „Nach wie vor unfassbar, was hier abgeht. Auch nach bald vier Jahren. Absolute Dankbarkeit.“

Die Fans wiederum dürfen sich unter anderem auf Stars wie Ross Antony, Revolverheld, II Volo, Ricci e Poveri, Loona, Sarah Engels, Kerstin Ott, Linda Hesse, Julia Lindholm, Heinz Rudolf Kunze oder Howard Carpendale freuen.

