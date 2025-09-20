„Giovanni Zarrella Show“: Howard Carpendale wird deutlich – „Kein alter Mann“

Am Samstagabend (20. September 2025) steht beim ZDF alles im Zeichen der Musik und Unterhaltung! Gastgeber Giovanni Zarrella begrüßt in seiner Primetimeshow die „Giovanni Zarrella Show“ eine bunte Mischung von Musikstars: Kerstin Ott, Beatrice Egli, Paul Young, Alexander Klaws und Sasha sind unter anderem dabei.

Doch die besondere Ehre des Abends gebührt Howard Carpendale. Kurz vor seinem 80. Geburtstag lässt er seine Karriere Revue passieren. Seine Fans dürfen hautnah seine beliebten Klassiker miterleben.

Schon als er die Bühne betritt, wird deutlich, wie sehr ihm der besondere Showabend am Herzen liegt.

„Giovanni Zarrella Show“: Howard Carpendale findet emotionale Worte

„Guten Abend, hier in Dortmund eine Samstagnacht mit Howard Carpendale. Howard, wie fühlt es sich an, wenn man nach so vielen Jahrzehnten noch so eine unfassbar große Liebe vom Publikum bekommt?“, leitet Zarrella den Showabend ein.

Howard Carpendale antwortet prompt: „Natürlich, das tut schon gut.“ Plötzlich zeigt er sich sehr authentisch und gibt offen zu, dass eine TV-Showbühne eine kleine Hürde sein kann. Er sagt: „In den Proben habe ich gemerkt, dass ein Konzert im Gegensatz zu dem hier ein Klacks ist. Das ist harte Arbeit, die du hier jeden Monat machst.“

Howard Carpendale prägte jahrzehntelang den Schlagerkosmos

Nach einem emotionalen Rückblick auf seine lange Karriere wird er von den Zuschauern unter tosendem Applaus gefeiert. Schnell wird deutlich, dass Howard Carpendale gerührt ist. „Schöne Momente“, kommentiert Giovanni Zarrella.

„Ich kann einfach nicht glauben, dass es 60 Jahre sind“, stellt die Schlagerlegende verblüfft fest. Giovanni Zarrella fragt ihn danach nach seinem ersten Gedanken, der ihm in den Kopf kommt.

„Ich bin kein alter Mann, ich bin einer junger Mann, der lange gelebt hat“, platzt es aus Howard Carpendale heraus. Schnell wird deutlich: Der Grundstein für einen besonderen Musikabend ist gelegt. Der Schlagerstar sprüht vor Energie und möchte bei der „Giovanni Zarrella Show“ seinen Anhängern einen besonderen Musikabend bescheren.