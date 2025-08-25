ZDF-Hit „Die Giovanni Zarrella Show“ – es begann vor fast vier Jahren

Am Samstagabend (23. August) flimmerte die „Giovanni Zarrella Show“ zur besten Sendezeit erneut über die Bildschirme des ZDF.

Sie zog dabei einmal mehr zahlreiche Musik- und Unterhaltungsfans in ihren Bann. Seit vier Jahren sorgt das Format für große Gefühle, unvergessliche Auftritte und lässt die Herzen der Zuschauer regelmäßig höherschlagen.

Doch wie nahm diese Erfolgsgeschichte eigentlich ihren Anfang? Welche Stars standen ganz zu Beginn auf der Showbühne?

„Giovanni Zarrella Show“: So fing alles an

Am 11. September 2021 feierte die „Giovanni Zarrella Show“ in Berlin ihre Premiere. Sie war eine dreieinhalb stündige Livesendung. „Stern.de“ fasste das große Event als „Ordentlich Krach und Getöse, Feuerwerk und Coversongs und eine laaaange Begrüßungsorgie“ zusammen.

Doch wer sorgte damals für die ausgelassene Partystimmung und das bunte musikalische Programm? Obwohl es erst die Premiere war, konnte Giovanni Zarrella zahlreiche hochkarätige Gäste begrüßen: Andrea Berg, Maite Kelly, Nino de Angelo, Pietro Lombardi, Kerstin Ott, Sasha und noch viele weitere setzten musikalische Akzente.

Und auch Giovanni Zarrella selbst war nicht nur Moderator und lehnte sich zurück – er sang auch selbst: solo, im Duett und beim großen Finale gemeinsam mit den Gästen. Schnell wurde deutlich: Viele Zuschauer waren hellauf begeistert. So generierte die Premiere der ZDF-Show insgesamt 3,81 Mio Zuschauer und einen Marktanteil von 16,2 Prozent.

Der Entertainer etablierte sich im ZDF

In einem Interview vor der Premiere im Jahr 2021 mit dem Tagesspiegel sagte Giovanni Zarrella: „Ich betrachte das als großes Geschenk, eine Spielwiese, auf der ich mich austoben kann.“

Bis heute nutzt er diese Spielwiese voller Energie. Der Entertainer beschenkt sich aber nicht nur selbst. Darüber hinaus noch zahlreiche Zuschauer, die am Wochenende eine gelungene Ablenkung vom stressigen Arbeitsalltag erleben.

Lange dauert es jedenfalls nicht mehr: Schon am 20. September 2025 zeigt das ZDF zur Primetime eine „Giovanni Zarrella Show“-Sonderausgabe für und mit keinem Geringeren als Schlagerikone Howard Carpendale.