„Giovanni Zarrella Show“: ZDF-Zuschauer genervt – „Ertrage ich nicht“

Schlager-Fans kommen an diesem Samstagabend (25. Februar) im ZDF voll auf ihre Kosten! Roland Kaiser, Andrea Berg, Maite Kelly und Beatrice Egli sind nur einige der Promis, die sich bei der „Giovanni Zarrella Show“ die Ehre geben werden.

Wer keine Tickets für die „Giovanni Zarrella Show“ in Offenburg ergattern konnte, kann das Schlager-Spektakel hier in unserem Liveblog verfolgen.

„Giovanni Zarrella Show“: Vorbereitungen auf Hochtouren – ZDF gibt Blick hinter die Kulissen

22.27 Uhr: Es können wieder die Taschentücher ausgepackt werden. Giovanni Zarrella präsentiert eine Hommage an Udo Jürgens. Und er ist nicht allein: Auch Namika und Roland Kaiser stimmen mit ein.

22.10 Uhr: Und dann kommt das große Highlight des Abends. Insgesamt 90 Jahre Bühnenerfahrung hat sich zusammengetan: Nino de Angelo und Roland Kaiser singen ihr Duett.

22.05 Uhr: Und auch der Auftritt von Beatrice Egli wird emotional. Zumindest für die Sängerin selbst, die am Ende ihres Songs sogar weinen muss. Für sie ist es der erste Auftritt mit ihrem Lied „Neuanfang“ und unter einem neuem Management.

21.50 Uhr: Jetzt wird es so richtig romantisch bei der „Giovanni Zarrella Show“. Gemeinsam mit einem Gast aus dem Publikum hat der Moderator eine ganz besondere Überraschung geplant. Denn der Mann macht seiner langjährigen Freundin live auf der Bühne einen Heiratsantrag! Da hat sogar Giovanni Zarrella Pipi in den Augen.

21.24 Uhr: Show-Time für Vanessa Mai! Die Sängerin nimmt ihre Fans auf eine Zeitreise durch all ihre „Wolkenfrei“-Hits mit.

21.18 Uhr: Von heißen Rythmen zu melancholischen Tönen: Nino de Angelo singt seine Ballade „Mein Kryptonit“.

21.13 Uhr: Gemeinsam mit Semino Rossi bringt Giovanni Zarrella Sommer-Gefühle in die Halle und zu den Zuschauern nach Hause. Mit einem Medley aus den Latin-Hits aus den 80er und 90er Jahren heizen sie dem Publikum ein.

21.02 Uhr: Jetzt gibt es weiteres Duett. Namika und die französische Sängerin ZAZ singen gemeinsam „Liebe ist…“

20.50 Uhr: Bei dem nächsten Act sind die Zuschauer jedoch nicht sehr begeistert. Die Band PUR singt ihr Lied „Persönlich“, doch viele feiern diesen Auftritt leider nicht. „Oh ne, PUR. Ton ausgeschaltet. Das ertrage ich nicht“, schreibt ein Twitter-Nutzer. „Bei Pur bin ich ja raus“, schließt sich ein weiterer an.

20.42 Uhr: Mark Keller und sein Aaron sind der dritte Act des Abends. Mit „Wie der Vater, so der Sohn“ und einer witzigen Performance begeistern sie die Zuschauer sofort.

20.35 Uhr: Und schon performet die nächste Schlager-Legende in der „Giovanni Zarrella Show“: Andrea Berg singt „Viel zu schön um wahr zu sein“ und wird dabei von dem klatschenden Publikum begleitet.

20.24 Uhr: Das Publikum vor Ort jubelt und grölt, denn kein Geringerer als Roland Kaiser betritt die Bühne und heizt ihnen mit seinem Hit „Du, deine Freundin und ich“ ordentlich ein.

20.15 Uhr: Und los geht es an diesem Samstagabend im ZDF! Die „Giovanni Zarrella Show“ wird vom Moderator höchstpersönlich eröffnet.

Samstag, 25. Februar

9.30 Uhr: Noch knapp 10 Stunden, dann geben sich bei der „Giovanni Zarrella Show“ viele Schlagerstars die Klinke in die Hand. Klar, dass die Proben bereits seit Freitag auf Hochtouren laufen. Auf Instagram gibt das ZDF einen Einblick hinter die Kulissen, zeigt dabei zum Beispiel Luca Hänni bei den Tanzproben oder Maite Kelly in der Garderobe.

Doch auch ein Blick auf die Bühne können die Fans per Instagram erhaschen – und zwar ausgerechnet in dem Moment, in dem ein bekannter Sänger performt. „Wen haben wir denn da bei den Proben gespottet? Ist es wirklich…?“, wird der Auftritt in der Instagram-Story angeteasert. Kurz darauf wird das Rätsel um den „geheimen Gast“ gelüftet. Hartmut Engler, Frontmann der Band „Pur“, ist persönlich zu sehen. „Ja, dieses Mal bin ich wirklich da“, bestätigt der „Pur“-Star.

Die Kult-Band sollte bereits im November 2022 bei der „Giovanni Zarrella Show“ auftreten, ein Zwischenfall setzte Sänger Engler aber außer Gefecht, wie er selbst erklärte. So hatte ihn sein Kater mit einer Kralle ins Auge getroffen: „Ich konnte kurzfristig nichts sehen, das Auge war blutrot und die Ärztin hat mir angeraten: ‚Auge still halten.‘ Da hätte auch eine Augenklappe nichts genutzt – aber deswegen sind wir jetzt hier, umso schöner.“

Neben „Pur" ist übrigens auch eine Band bei der „Giovanni Zarrella Show" zu sehen, nämlich „Wolkenfrei", mit der Vanessa Mai ihre Karriere startete.