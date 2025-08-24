Giovanni Zarrella teilt emotionale Momente bei der Show – einige Bilder blieben den Zuschauern verborgen

Am Samstag (23. August) wurde im ZDF wieder gefeiert: Giovanni Zarrella kehrte mit seiner „Giovanni Zarrella Show“ zurück. Pünktlich um viertel nach acht meldete sich der einstige Bro’Sis-Sänger aus der Dortmunder Westfalenhalle und sorgte für einen Abend voller Überraschungen.

Und wie es so schön heißt: Nach der Show ist vor der Show. Zarrella lässt den Abend nun auf Social Media noch einmal Revue passieren. Die Fotos sprechen dabei ihre ganz eigene Sprache.

Giovanni Zarrella lässt Show Revue passieren

Auf Facebook teilte Giovanni Zarrella nun eine ganze Reihe an Fotos, die seine große Show noch einmal zusammenfassen. Dabei sieht man den Schlagerstar beim Fertigmachen für seinen großen Auftritt, Momente auf der Showbühne, seine Ehefrau Jana Ina, die ihn unterstützt, und sogar die Pizza, die zum Abschluss des Abends nicht fehlen durfte.

Besonders rührend: Giovannis Mama, die extra für die Sendung angereist war, ist auf einem Bild in einer innigen Umarmung mit ihrem Sohn zu sehen.

Zuschauer reagieren auf „Giovanni Zarrella Show“

Auch die Fans zeigen sich begeistert und hinterlassen Kommentare wie „Tolle Sendung“, „Es war eine Mega-Show“ oder „Beste Show seit langer Zeit im deutschen Fernsehen!“. Kritik bleibt jedoch nicht aus: Ein Zuschauer bemängelt die immer wiederkehrenden Stars auf der Bühne, ein anderer bezeichnet die Show schlicht als „Zumutung.“

Auf der Bühne standen unter anderem Ross Antony, Revolverheld, Il Volo, Ricchi e Poveri, Loona, Sarah Engels, Kerstin Ott, Linda Hesse, Julia Lindholm, Heinz Rudolf Kunze und Howard Carpendale. Wer die Show verpasst hat, kann in unserem Live-Ticker nachlesen, was passiert ist.

Und wie bereitete sich der Sänger auf die Show vor? Auf Instagram zeigte sich Giovanni Zarrella beim Warm-up auf dem Laufband und erklärte: „Ritual. Am Tag der Show gehe ich nochmal für mich alleine auf dem Laufband alle Texte und Songs durch.“