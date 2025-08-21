„Giovanni Zarrella Show“: Plötzlich steht Jürgen Drews auf der Bühne

Seit 2023 ist es still geworden um Jürgen Drews auf der Bühne. Der „König von Mallorca“ zieht sich aus gesundheitlichen Gründen zurück, TV- und Konzertauftritte sind selten geworden. Umso größer ist die Freude nun für seine Fans: Am 20. September ist Drews zu Gast im Carpendale-Special der „Giovanni Zarrella Show“ im ZDF.

Unter dem Motto „Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale“ wird er wieder live performen – und „Schlager.de“ kennt bereits die Details.

Howard Carpendale & Jürgen Drews – mit diesem Titel verbindet sie viel

Bereits am Dienstag, den 19. August, wurde das Carpendale-Special in der Dortmunder Westfalenhalle aufgezeichnet. Während Giovanni Zarrella Howard Carpendale interviewte, betrat ein Mann im graublauen Anzug die Bühne. Er setzte sich auf einen Hocker und die Halle war baff: Es war tatsächlich Jürgen Drews, der plötzlich auf der Bühne stand!

Wie „Schlager.de“ aus Produktionskreisen erfuhr, standen Drews und Carpendale gemeinsam für ein Duett bereit und performten „Es war alles am besten.“ Ein Song mit Geschichte! Howard Carpendale hatte ihn 2013 auf seinem Album „Viel zu lang gewartet“ veröffentlicht, zwei Jahre später interpretierte Drews das Lied auf seinem Album „Es war alles am besten“ neu. Alle Infos dazu kannst du >>>hier nachlesen.

Jürgen Drews musste kürzertreten

Neben Drews und Carpendale treten in der Show weitere Schlagerstars auf, darunter Kerstin Ott, Beatrice Egli, Ben Zucker, Nik P. und Wencke Myhre. Für viele Fans war der Auftritt von Jürgen Drews eine echte Überraschung.

2022 hatte er sich eigentlich endgültig vom Showgeschäft verabschiedet und saß zuletzt beim „Schlagerbooom“ von Florian Silbereisen nur im Publikum. Jetzt kehrt er zurück auf die Bühne – und gleich mit einem Duett mit Howard Carpendale.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Drews eingeschränkte Bühnenpräsenz ist gesundheitlich bedingt. Die unheilbare Nervenkrankheit Polyneuropathie zwingt ihn dazu, sein Leben auf der Bühne vorsichtiger zu gestalten.