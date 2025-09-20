Rührende Hommage von Giovanni Zarrella: „Das geht mir wirklich nah“

Giovanni Zarrella gehört zu den bekanntesten Moderatoren im deutschen Fernsehen. Seine gleichnamige ZDF-Show sorgt regelmäßig für Begeisterung beim Publikum. Mit seiner offenen Art gilt er als Vorbild für tausende Menschen.

Auf Instagram teilt Schlagerstar Giovanni Zarrella nun mit seinen Fans, welcher Mensch ihn im Laufe seines Lebens inspiriert hat – und wird dabei ganz schön emotional.

Giovanni Zarrella wird deutlich

In den letzten Jahren ging es für Giovanni Zarrella karrieretechnisch steil bergauf. Neben seinen musikalischen Hits gehört auch seine eigene ZDF-Show zu seinen Erfolgen. Nun verrät er seinen Fans, was ihn in der Vergangenheit inspiriert hat: die Rocky-Filmreihe.

+++ auch interessant für dich: Giovanni Zarrella feiert 20. Hochzeitstag – ausgerechnet im Jahr seiner Trauung passierte es +++

„Kann euch nicht beschreiben, wie sehr ich ihn liebe. Seine Geschichte inspiriert mich jedes Mal aufs Neue. Der Außenseiter, der plötzlich die Chance bekommt, auf die er ein Leben lang gewartet hat, mit der er nicht mehr gerechnet hat. Das immer wieder aufstehen und weiter machen, auch wenn mal kein Land in Sicht ist. Die Bodenständigkeit, die Demut, die Verbindlichkeit“, schreibt der ZDF-Moderator zu einem Bild von Sylvester Stallone.

„Das geht mir wirklich nah“

Weiter schreibt der Moderator: „Könnte glaube ich jede Passage aller Rocky-Filme mitsprechen parallel. Und dann ist da noch die Geschichte des Schauspielers dahinter, Sylvester Stallone, die noch inspirierender ist im Zusammenhang mit seiner Geschichte, dem Drehbuch, der Produktion und dem Film Rocky.“

+++ ZDF-Hit „Die Giovanni Zarrella Show“ – es begann vor fast vier Jahren +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

„Der Schauspieler, den keiner haben wollte, dem niemand eine Chance geben wollte der aber beharrlich und fleißig bleibt, der nicht aufgibt – bis er gewinnt! Rocky und Sly verschmelzen zu einer Figur. Das ist die Rolle, die Figur seines Lebens – und für ihn vielleicht sogar ein Spiegelbild davon. Unfassbar. Das geht mir wirklich nah. Jedes Mal.“