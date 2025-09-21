Giovanni Zarrella macht Nachricht öffentlich – Sorge von Howard Carpendale war umsonst

Am Samstagabend (20. September 2025) wurde die Giovanni Zarrella Show zum musikalischen Highlight im ZDF: 2,89 Millionen Musikfans feierten Stars wie Beatrice Egli, Sasha, Kerstin Ott und Gastgeber Giovanni Zarrella.

Doch die besondere Ehre gebührte Schlagerlegende Howard Carpendale: Er blickte kurz vor seinem 80. Geburtstag auf seine Karriere zurück und überraschte seine Anhänger mit seinen beliebten Klassikern. Schnell wird deutlich: Am Tag danach liegt immer noch Musik in der Luft. Giovanni Zarrella meldet sich nun mit einer emotionalen Nachricht auf Facebook.

Giovanni Zarrella blickt auf seinen Showabend zurück

Der Entertainer zeigt sich nach der emotionalen Show vom 20. September 2025 tief bewegt und richtet seine Worte direkt an Howard Carpendale. In einem persönlichen Beitrag lässt der Entertainer den besonderen Abend Revue passieren.

++ auch für dich interessant: Giovanni Zarrella: Nach seiner Show geht die Nachricht um ++

In seinem emotionalen Rückblick gewährt Giovanni Zarrella auch Einblick in eine Nachricht, die er Howard Carpendale noch vor dem großen Auftritt geschickt hatte: „Mein lieber Freund, ich sage es dir – die Quote ist völlig egal! Und das meine ich genauso! Die Quote hängt stark vom Gegenprogramm ab, und dafür können wir nichts. Außerdem scheint die Sonne wie im Hochsommer, und viele Menschen sind vielleicht bis spät draußen, statt vor dem Fernseher.“

Der Entertainer richtet herzerwärmende Worte an Howard Carpendale

Und fügt hinzu: „Leg diesen Gedanken ab. Wir alle sind so glücklich mit dem, was wir da geschaffen haben. Wir haben etwas für die Ewigkeit hinterlassen – einen Meilenstein deiner Karriere. Mit Liebe und höchster Qualität präsentiert, bis ins kleinste Detail. Darum geht es. Und ich bin stolz, dass ich es präsentieren durfte und du dich dazu entscheiden hast, dieses Fest mit mir zu feiern.“

Nun reagiert Giovanni Zarrella einen Tag danach auf die sehr persönliche Nachricht. Er schreibt: „Und genau so habe ich es gemeint! Deine Sorge war, dass es vielleicht kein Erfolg wird und all das gesamte Team dann nicht für seinen Einsatz, Fleiß und Leidenschaft belohnt wird. So bist du! Ein verdammt guter Kerl!“

Die Show erwies sich als Quoten-Primetime-Sieger

Doch beim Blick auf die aktuellen Einschaltquoten zeigt sich: Die Sorgen und Befürchtungen der Schlagerlegende waren völlig umsonst. Giovanni Zarrella merkt deutlich an: „Nun wurden wir mit dem PRIMETIME-Sieg belohnt – die meistgesehene Sendung des Abends! Das hast du so sehr verdient!!!“

Zudem adelt er Howard Carpendale für seinen beeindruckenden Karriereweg und hebt seine ehrliche, aufrichtige Art sowie seine Gabe, Haltung zu bewahren, besonders hevor. Seine abschließenden wärmenden Worte widmet der Deutschitaliener Howard Carpendale und seinem Team, die für die reibungslose Showumsetzung sorgten.

Schlussendlich war es ein großer TV-Moment und ein gebührendes Dankeschön an eine Musiklegende. Die „Giovanni Zarrella Show“ vom 20. September dürfte nicht nur wegen ihrer Einschaltquote für die Stars und Zuschauer ein unvergesslicher Abend bleiben.