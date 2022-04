„Giovanni Zarrella Show“: Kurz vor Live-Auftritt in ZDF-Show – emotionaler Moment für Pietro Lombardi

Am Samstagabend stand Pietro Lombardi bei der „Giovanni Zarrella Show“ auf der Bühne. Und das, obwohl er gerade sein ausverkauftes Konzert in der Lanxess Arena in Köln gespielt hatte. Der DSDS-Gewinner aus 2011 erreicht aktuell einen Meilenstein nach dem nächsten.

Doch ausgerechnet wenige Stunden vor dem großen Live-Auftritt bei der „Giovanni Zarrella Show“ wurde Pietro Lombardi emotional. Grund dafür war ein lang ersehntes Wiedersehen mitten in Berlin.

Pietro Lombardi ist für „Die Giovanni Zarrella Show“ zu Besuch in Berlin

Ende März gab Pietro Lombardi ein Konzert vor über 12.000 Fans. Bei der „Giovanni Zarrella Show“ am Samstagabend schauten ihm gleich rund vier Millionen Menschen zu. Doch Vollprofi Pietro dürfte das keine Sorgen breiten. Immerhin zählte die Übertragung seines DSDS-Sieges im Mai 2011 stolze 7,59 Millionen Zuschauer.

Dennoch wurde der Sänger kurz vor dem Auftritt in der ZDF-Liveshow plötzlich emotional. In seiner Instagram-Story hielt der 29-Jährige einen ganz besonderen Moment fest.

Kurz vor seinem Live-Auftritt in der „Giovanni Zarrella Show“ wird Pietro Lombardi plötzlich ganz emotional. Foto: IMAGO / Future Image

Selbst zu sehen war Pietro Lombardi in der Aufnahme nicht, doch seine Stimme war ganz deutlich zu hören: „Leute, ich bin in Berlin. Ein emotionaler Moment. Ich habe mein Auto wieder zurück.“

----------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi gewann im Jahr 2011 die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar war bis 2019 verheiratet

Im Juni 2015 kam ihr gemeinsamer Sohn Alessio zur Welt

----------------------------------------

Kurz vor der „Giovanni Zarrella Show“: Pietro Lombardi hat sein Auto zurück!

Bereits im Januar hatten Diebe versucht, den silbernen Mercedes-Geländewagen von Pietro Lombardi aufzuknacken und zu stehlen. Der Wert des Wagens wurde laut RTL auf 150.000 Euro geschätzt.

Zum Glück gelang es den Tätern nicht, den SUV zu stehlen. Sie schafften es lediglich, eine der hinteren Scheiben splittern zu lassen. Ein ärgerlicher Zwischenfall für Pietro, der sein Auto anschließend in die Reparatur geben musste. Doch nun – drei Monate später – bekam er ihn endlich wieder.

Am Samstagabend begrüßt Giovanni Zarrella etliche Musik-Größen in seiner ZDF-Liveshow. Foto: ZDF / Sascha Baumann

„Ich habe dich vermisst. Ich sage, wie es ist: Ich habe dich vermisst“, gestand der Sänger vor seinen Fans, während er sein heiß geliebtes Auto abfilmte.

----------------------------------------

Mehr zur Pietro Lombardi:

----------------------------------------

Nach diesen wunderbaren Glücksgefühlen konnte der Auftritt bei der „Giovanni Zarrella Show“ am Samstagabend ja nur ein voller Erfolg werden.

Erst vor Kurzem bekam Pietro Lombardi DIESE Ansage von einem Kollegen.