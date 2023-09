Giovanni Zarrella, Roland Kaiser und Co.: Klatsche für Schlagerfans! DIESE Bühne bleibt bald für immer leer

Bitterer Abschied in der Schlagerwelt! Wo einst Roland Kaiser, Giovanni Zarrella und andere Schlagerstars auftraten, herrscht schon bald nur noch Leere.

Die Rede ist vom „Musikherbst am Wilden Kaiser“. Das Musikevent feiert in diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum, lockt seit Jahrzehnten Fans über mehrere Tage nach Ellmau in Österreich. Doch der diesjährige „Musikherbst“ wird der letzte sein – das gaben die Veranstalter jetzt auf Facebook bekannt.

Giovanni Zarrella und Co.: Bitterer Bühnen-Abschied!

Vom 30. September bis zum 7. Oktober 2023 findet der „Musikherbst am Wilden Kaiser“ in diesem Jahr statt, bringt zum Jubiläum „Schlagergrößen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz“ nach Ellmau, wie es von den Veranstaltern heißt.

Doch Schlagerfans sollten die Auftritte von Giovanni Zarrella, Maite Kelly, DJ Ötzi und anderen dieses Mal besonders genießen – sie werden ihre Stars nämlich nie wieder auf der traditionsreichen Bühne sehen. „Nach reiflicher Überlegung und Abwägung verschiedener Faktoren haben wir beschlossen, dass der Musikherbst im Jahr 2024 nicht mehr stattfinden wird. Diese Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen, sondern basiert auf sorgfältigen Analysen und der Beachtung der Bedürfnisse unserer Gäste“, erklärten die Veranstalter am Mittwoch (6. September) auf Facebook.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gründe für die bittere Entscheidung sind demnach vor allem „steigende Kosten, die in keinem angemessenen Verhältnis mehr zu einem leistbaren Event stehen“. Obwohl man sich bemüht habe, das Event für die Besucher aus ganz Europa erschwinglich zu halten, sei mittlerweile eine Preisgrenze erreicht, die für viele nur noch schwer zu stemmen ist.

Schlagerfans traurig: „Das tut weh“

Unter dem Facebook-Beitrag sammeln sich betroffene Kommentare der Schlagerfans: „Sehr schade, war seit 2005 immer dabei“, „Ich war schon so oft auf dem Musikfest dabei, und es war immer ein sehr schönes Erlebnis. Schade, dass es die letzte Veranstaltung ist“ und „Das tut weh. Ich hatte es schon in Planung für 2024“ lauten nur einige der enttäuschten Reaktionen.

Mehr Themen:

Der „Musikherbst am Wilden Kaiser“ folgt einer langen Tradition. Hier traten unter anderem schon Roland Kaiser, Hansi Hinterseer und Jürgen Drews auf. In diesem Jahr können die Fans unter anderem Giovanni Zarrella, Maite Kelly, Hansi Hinterseer und Howard Carpendale sehen – und mit ihnen eine hoffentlich unvergessliche Abschiedsfeier begehen.