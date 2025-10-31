Giovanni Zarrella verkündet Updates – doch eines bleibt offen

Was für ein Jahr 2025 für alle treuen Fans von Entertainer Giovanni Zarrella! Von Jahresanfang bis Jahresende überraschte er mit besonderen Shows, gefühlvollen Songs und jeder Menge unvergesslicher TV-Momente.

Mit seinem poppigen Discohit „La Discoteca Italiana“ peppte er so manche Sommer-BBQ-Party auf und eroberte die Charts. Doch seine Highlights gehen noch weiter. Am 22. November steht die „Giovanni Zarrella Show“ und am 4. Dezember „Die große Weihnachtsshow“ im ZDF auf dem Programm.

Doch welche deutschlandweiten Events für das kommende Jahr anstehen, war weitestgehend unklar. Nun hat Giovanni Zarrella auf Facebook schon einige Details enthüllt.

Giovanni Zarrella verkündet erste Sommer-Event-Termine

In seiner Facebook-Story sagt Giovanni Zarrella vorfreudig: „Buongiorno! Ich hoffe, dass es euch gut geht, und, dass ihr euch genauso auf den nächsten Sommer freut wie ich. Ich freue mich wieder auf ganz viele italienische Sommerabende mit euch und meiner Liveband. Es wird wunderschön.“

++ auch für dich interessant: Jetzt ist es offiziell! GNTM-Star wird ZDF-Kommissarin ++

Doch welche Termine müssen sich seine treuen Anhänger konkret merken? Giovanni Zarrella macht es spannend. Er verkündet zuerst die ersten Termine und erklärt, dass viele noch folgen werden – darunter auch eines in Berlin im Sommer 2026. Zudem sind Events im Norden, Baden-Württemberg und NRW möglich.

Hier eine kleine Übersicht der bereits veröffentlichten Termine der „Giovanni Zarrella Live mit Band Eine italienische Sommernacht 2026“:

05. Juni Bayreuth

06. Juni Stuttgart

14. Juni Abendberg

15. Juni Fulda

26. Juni Butzbach

22. August Gotha

28. August Ötigheim (Vorverkauf: 01. Dezember)

30. August Mönchengladbach

Wichtig: Alle Tickets, bis auf die für das Ötigheim-Event, sind bereits verfügbar.