Giovanni Zarrella feiert 20. Hochzeitstag – ausgerechnet im Jahr seiner Trauung passierte es

Sie sind seit zwei Jahrzehnten das Traumpaar der deutschen Unterhaltungswelt: Jana Ina und Giovanni Zarrella. Vor genau 20 Jahren gaben sich die beiden das Jawort und machten damit ihre Liebe offiziell. Zwei Jahrzehnte später blicken sie auf eine gemeinsame Reise voller Höhen und Tiefen zurück.

Denn ausgerechnet im Hochzeitsjahr begann für Giovanni die schwerste Zeit seines Lebens.

Giovanni und Jana Ina Zarrella feiern Hochzeitstag

Die Wege von Giovanni und Jana Ina kreuzten sich 2004 bei einem Charity-TV-Event. Nur ein Jahr später folgte bereits die Hochzeit. Doch ausgerechnet in dieser Zeit durchlebte Giovanni eine seiner schwierigsten Phasen: Kurz vor der Trauung zerbrach seine Band Bro’Sis und er fiel in ein tiefes Loch.

„Ich habe mich ins private Glück stürzen wollen. Aber das hat nicht richtig geklappt. Es war nur eine kurze Ablenkung“, erinnert er sich später im Gespräch mit dem „Stern.“ Die Jahre zwischen 2005 und 2008 beschreibt der Sänger als „die drei schwersten Jahre meines Lebens.“ Während Giovanni mit dem Ende seiner Popstar-Karriere haderte, hielten er und Jana Ina fest zusammen. 2008 kam der gemeinsame Sohn Gabriel zur Welt, 2013 folgte seine kleine Schwester.

Giovanni Zarrella kämpfte sich zurück

Der Italo-Schwabe Giovanni träumte schon als Kind von der Musik. Nach seiner Ausbildung zum IT-Systemkaufmann ergriff er 2001 die Chance beim RTL2-Casting „Popstars“ und wurde Teil der Formation Bro’Sis. Vier Jahre lang lebte er seinen Popstar-Traum, bis die Band 2005 auseinanderbrach.

Doch Giovanni kämpfte sich zurück. Neben TV-Auftritten baute er sich Schritt für Schritt eine Solokarriere auf. 2021 erhielt er schließlich seine eigene Samstagabendshow im ZDF, in der er mit Schlagerstars auftritt.

Bis heute machen Giovanni und Jana Ina Zarrella immer wieder öffentlich deutlich, wie stark ihr Zusammenhalt ist. So etwa bei der jüngsten „Giovanni Zarrella Show“ am 23. August, nach der der Schlagersänger emotionale Einblicke teilte.