In der Vorweihnachtszeit gehört die große „Helene Fischer Show“ am ersten Weihnachtsfeiertag für viele Zuschauer fest zum Feiertagsritual. Doch in diesem Jahr wird es auf der Bühne ruhig um die Ausnahmekünstlerin. Helene Fischer wird 2025 keine eigene Show präsentieren. Die Sängerin gab im September die Geburt ihrer zweiten Tochter bekannt und legt daher eine Pause ein. Doch Ersatz ist bereits gefunden.

Giovanni Zarrella bringt jetzt Schwung ins Weihnachtsprogramm. Und auch, was auf der Agenda steht, ist bereits bekannt.

Giovanni-Zarrella-Weihnachtsshow: Jetzt wird das Programm öffentlich

Statt Helene Fischer steht nun Giovanni Zarrella rund um Weihnachten im Rampenlicht. Der Entertainer und Moderator bekommt bereits am 4. Dezember seine eigene festliche Bühne, „Die große Weihnachtsshow“, live aus Offenburg. Das ZDF kündigt damit aber nicht nur ein musikalisches Highlight an, sondern auch eine Spendengala.

„Wir starten mit einer neuen Show in die Adventszeit und präsentieren erstmals ‘Die große Weihnachtsshow’“, heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account der „Giovanni Zarrella Show.“ Das Programm verspricht zudem eine bunte Mischung aus Stars.

Giovanni Zarrella spendet für den guten Zweck

Beatrice Egli, die „No Angels“, Andreas Gabalier, Alexander Klaws, Howard Carpendale und die irische Tanzformation „Lord Of The Dance“ zählen zu den ersten bestätigten Gästen. Neben Musik steht aber vor allem der gute Zweck im Mittelpunkt.

Die Live-Gala sammelt Spenden für die Hilfsorganisationen „Misereor“ und „Brot für die Welt.“ Zahlreiche Prominente werden während der Sendung ans Telefon gehen, Spenden annehmen und das Publikum zum Mitmachen aufrufen.

Mit der Weihnachtsshow von Giovanni Zarrella knüpft das ZDF an eine langjährige Tradition an. Fast zwei Jahrzehnte lang führte Carmen Nebel durch die Benefizshow „Die schönsten Weihnachts-Hits.“